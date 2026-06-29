快訊

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

蔡阿嘎二度道歉！認貼標籤讓討論失焦 親吐「我需要深刻反省」

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果想要也未必買得到 長鑫存儲傳獲騰訊多年長約

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
長鑫存儲據傳獲得騰訊逾人民幣200億元供應約，將供應至少三年伺服器DRAM。 路透
長鑫存儲據傳獲得騰訊逾人民幣200億元供應約，將供應至少三年伺服器DRAM。 路透

知情人士表示，中國大陸記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT），在備受矚目的首次公開發行股票（IPO）前，獲得了騰訊控股價值逾人民幣200億元（29.4億美元）的長期供應合約，對該公司而言將是一項重大加持。

路透報導，消息人士表示，這份合約內容涵蓋多年份的伺服器DRAM供應，有些人士稱其期限為三年，也有人稱為五年。更進一步的合約細節則尚不明朗，包括是否包含供應長鑫存儲的高頻寬記憶體（HBM），也就是高效能AI晶片的重要元件。

這份先前未報導過合約的到來正逢長鑫存儲的關鍵時刻，該公司5月獲得上海證券交易所批准IPO，以籌資人民幣295億元，將成為大陸多年來最大掛牌案之一。

知情人士表示，長鑫存儲也正在和其他大陸主要網路公司討論進行類似合作，其主要客戶包括騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想（Lenovo）和小米。

騰訊這項交易反映出大陸科技供應鏈的大規模轉移，隨著全球記憶體爆發短缺，當地網路巨擘正加緊確保記憶體供應。

瑞銀表示，DRAM合約價格今年第1季已季漲約95%；記憶體的上行周期預料將至少持續到2027下半年；全球記憶體市場規模今年可能達到7,860億美元，明年達到1.2兆美元。

知情人士說，長鑫存儲正利用此上行周期積極擴大產能，除了專注在HBM封裝的現有上海工廠外，該公司也已開始在該市建造新DRAM工廠。

長鑫存儲目前在合肥擁有兩座12吋DRAM晶圓廠，還有一座在北京，合計月產量約30萬片晶圓。若加上新的上海廠和其他新產能，長鑫存儲的DRAM晶圓月產量據傳將翻倍至約60萬片。

但該公司仍面臨一些挑戰。知情人士說，長鑫存儲第1季面臨到新一代記憶體產品DDR5的良率偏低問題，凸顯該公司和國際知名大廠仍存在技術差距。

騰訊 人民幣 中國大陸

延伸閱讀

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

本周開盤前 五件國際事不可不知

台積電、華邦世紀大合作 攜手揮軍AI市場

相關新聞

歐洲熱浪催生降溫商機 大陸「這款」冷氣賣到缺貨

歐洲多地近日遭遇罕見熱浪，部分地區氣溫突破40℃，帶動當地冷氣、風扇、製冰機等降溫產品需求大增。大陸家電品牌美的集團旗下移動分體式冷氣機在多國賣到缺貨，二手價格一度飆至原價2至3倍；義烏、寧波等地降溫用品出口訂單也明顯升溫。

蘋果想要也未必買得到...長鑫存儲傳獲騰訊多年長約

知情人士表示，中國大陸記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT），在備受矚目的首次公開發行股票（IPO）前，獲得了騰訊控股價值逾人民幣200億元（29.4億美元）的長期供應合約，對該公司而言將是一項重大加持。

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元（約新台幣937億元）。這項協議涵蓋伺服器用DRAM晶片供應，時間點正值長鑫存儲推進科創板上市之際。

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

英媒27日報導，蘋果公司(Apple)正遊說白宮，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片(芯片)公司長鑫存儲(CXMT)採購晶片，以緩解晶片價格上漲壓力，香港文匯報稱，這顯示美國因其限制中國晶片的禁令正自食惡果、「搬起石頭砸自己的腳」。而這項政策導致的蘋果產品漲價，也正全面衝擊中國市場，據深圳華強北多家電子商表示，蘋果產品銷量隨之大挫近三成，許多消費者改買性價比高的國貨產品，反使中國貨受惠。

逆風突圍 香港股權發行市場上半年融資近440億美元 創5年新高

AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至5年高點，較去年同期成長29%。

百度AI晶片子公司崑崙芯傳赴港上市 目標估值1.6兆元

百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市，目標估值高達500億美元（約新台幣1.6兆元）。報導指，有意參與首次公開募股（IPO）的投資人，被要求先購買崑崙芯的晶片，採購金額須達到其計劃認購IPO股份金額的3至7倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。