蘋果想要也未必買得到...長鑫存儲傳獲騰訊多年長約

知情人士表示，中國大陸記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT），在備受矚目的首次公開發行股票（IPO）前，獲得了騰訊控股價值逾人民幣200億元（29.4億美元）的長期供應合約，對該公司而言將是一項重大加持。

路透報導，消息人士表示，這份合約內容涵蓋多年份的伺服器DRAM供應，有些人士稱其期限為三年，也有人稱為五年。更進一步的合約細節則尚不明朗，包括是否包含供應長鑫存儲的高頻寬記憶體（HBM），也就是高效能AI晶片的重要元件。

這份先前未報導過合約的到來正逢長鑫存儲的關鍵時刻，該公司5月獲得上海證券交易所批准IPO，以籌資人民幣295億元，將成為大陸多年來最大掛牌案之一。

知情人士表示，長鑫存儲也正在和其他大陸主要網路公司討論進行類似合作，其主要客戶包括騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想（Lenovo）和小米。

騰訊這項交易反映出大陸科技供應鏈的大規模轉移，隨著全球記憶體爆發短缺，當地網路巨擘正加緊確保記憶體供應。

瑞銀表示，DRAM合約價格今年第1季已季漲約95%；記憶體的上行周期預料將至少持續到2027下半年；全球記憶體市場規模今年可能達到7,860億美元，明年達到1.2兆美元。

知情人士說，長鑫存儲正利用此上行周期積極擴大產能，除了專注在HBM封裝的現有上海工廠外，該公司也已開始在該市建造新DRAM工廠。

長鑫存儲目前在合肥擁有兩座12吋DRAM晶圓廠，還有一座在北京，合計月產量約30萬片晶圓。若加上新的上海廠和其他新產能，長鑫存儲的DRAM晶圓月產量據傳將翻倍至約60萬片。

但該公司仍面臨一些挑戰。知情人士說，長鑫存儲第1季面臨到新一代記憶體產品DDR5的良率偏低問題，凸顯該公司和國際知名大廠仍存在技術差距。