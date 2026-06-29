長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元（約新台幣937億元）。這項協議涵蓋伺服器用DRAM晶片供應，時間點正值長鑫存儲推進科創板上市之際。

路透引述3名知情人士報導，長鑫存儲已與騰訊簽署一項多年期DRAM供貨協議。其中2人稱，協議期限最長3年，另1人則稱，協議可能涵蓋最長5年。長鑫存儲與騰訊未立即回應路透置評請求。

DRAM（動態隨機存取記憶體）是雲端運算、資料庫和人工智慧工作負載所需伺服器的重要零組件。隨著全球記憶體供應長期吃緊、晶片價格大漲，資料中心業者為避免伺服器運算受記憶體供應拖累，近年更重視長期供貨協議。

報導稱，目前還不清楚這項協議是否包含高頻寬記憶體（HBM）。HBM是高性能AI晶片的重要零組件，也是全球記憶體廠競爭焦點之一。

長鑫存儲成立於2016年，具政府支持背景，被視為大陸推動DRAM自主化的代表企業。全球DRAM市場長期由南韓與美國企業主導，長鑫存儲則是大陸在這一領域建立本土供應能力的關鍵廠商。

這項先前未被報導的交易，正值長鑫存儲上市前的關鍵時刻。長鑫存儲今年5月已獲上海證券交易所受理科創板IPO申請，計畫募資人民幣295億元（約新台幣1382億元），有望成為近年大陸規模最大的上市案之一。

報導指出，來自騰訊這類大陸大型網路企業的長期採購承諾，對總部位於合肥的長鑫存儲是一項重要背書。長鑫存儲長期被認為在技術上落後於三星電子、SK海力士等全球DRAM龍頭，但近年受惠於記憶體景氣上行，業績快速成長。

另外2名知情人士透露，長鑫存儲也正在與其他大陸大型網路公司洽談類似合作。根據長鑫存儲IPO招股書，騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想與小米都是其主要客戶。

報導稱，騰訊與長鑫存儲的供貨協議，也反映大陸科技供應鏈正在轉向。全球記憶體供應吃緊之際，大陸網路巨頭正加快鎖定本土記憶體供應，以降低供應風險。

瑞銀指出，2026年第1季DRAM合約價格季增約95%，並預估記憶體上行周期至少將延續至2027年底。瑞銀估計，全球記憶體市場規模今年可能達到7860億美元，2027年進一步升至1.2兆美元。

長鑫存儲目前是全球第4大DRAM製造商，2025年市占率約7.7%。受惠於記憶體價格上漲，該公司今年第1季營收達人民幣508億元（約新台幣2380億元），年增700%；淨利人民幣250億元，扭轉去年同期虧損人民幣16億元的局面。

瑞銀報告指出，隨著大型雲端運算公司希望提前鎖定供應，附帶價格區間與預付款安排的長期協議，在記憶體產業愈來愈常見。部分大型雲端業者已承諾，未來3至5年超過5成的需求量將透過長約鎖定。

知情人士表示，長鑫存儲正積極擴充產能，以把握這波記憶體上行周期。除現有上海廠聚焦HBM封裝外，長鑫存儲已開始在上海興建新的DRAM工廠。

長鑫存儲目前在合肥有2座12吋DRAM晶圓廠，在北京有1座晶圓廠，合計月產能約30萬片晶圓。知情人士稱，隨著上海新廠和其他新增產能投產，長鑫存儲DRAM晶圓月產能將倍增至約60萬片。

不過，長鑫存儲仍面臨技術挑戰。一名知情人士表示，該公司今年第1季在新一代DDR5記憶體產品上的良率偏低，顯示其與全球成熟大廠之間仍有技術差距。