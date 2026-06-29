快訊

曾是基隆2大明星國中…現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務盼「洗白」學校

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元；但知情人士稱，長鑫存儲在新一代DDR5產品上的良率偏低。（圖／取自長鑫存儲官網）
大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元；但知情人士稱，長鑫存儲在新一代DDR5產品上的良率偏低。（圖／取自長鑫存儲官網）

大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元（約新台幣937億元）。這項協議涵蓋伺服器用DRAM晶片供應，時間點正值長鑫存儲推進科創板上市之際。

路透引述3名知情人士報導，長鑫存儲已與騰訊簽署一項多年期DRAM供貨協議。其中2人稱，協議期限最長3年，另1人則稱，協議可能涵蓋最長5年。長鑫存儲與騰訊未立即回應路透置評請求。

DRAM（動態隨機存取記憶體）是雲端運算、資料庫和人工智慧工作負載所需伺服器的重要零組件。隨著全球記憶體供應長期吃緊、晶片價格大漲，資料中心業者為避免伺服器運算受記憶體供應拖累，近年更重視長期供貨協議。

報導稱，目前還不清楚這項協議是否包含高頻寬記憶體（HBM）。HBM是高性能AI晶片的重要零組件，也是全球記憶體廠競爭焦點之一。

長鑫存儲成立於2016年，具政府支持背景，被視為大陸推動DRAM自主化的代表企業。全球DRAM市場長期由南韓與美國企業主導，長鑫存儲則是大陸在這一領域建立本土供應能力的關鍵廠商。

這項先前未被報導的交易，正值長鑫存儲上市前的關鍵時刻。長鑫存儲今年5月已獲上海證券交易所受理科創板IPO申請，計畫募資人民幣295億元（約新台幣1382億元），有望成為近年大陸規模最大的上市案之一。

報導指出，來自騰訊這類大陸大型網路企業的長期採購承諾，對總部位於合肥的長鑫存儲是一項重要背書。長鑫存儲長期被認為在技術上落後於三星電子、SK海力士等全球DRAM龍頭，但近年受惠於記憶體景氣上行，業績快速成長。

另外2名知情人士透露，長鑫存儲也正在與其他大陸大型網路公司洽談類似合作。根據長鑫存儲IPO招股書，騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想與小米都是其主要客戶。

報導稱，騰訊與長鑫存儲的供貨協議，也反映大陸科技供應鏈正在轉向。全球記憶體供應吃緊之際，大陸網路巨頭正加快鎖定本土記憶體供應，以降低供應風險。

瑞銀指出，2026年第1季DRAM合約價格季增約95%，並預估記憶體上行周期至少將延續至2027年底。瑞銀估計，全球記憶體市場規模今年可能達到7860億美元，2027年進一步升至1.2兆美元。

長鑫存儲目前是全球第4大DRAM製造商，2025年市占率約7.7%。受惠於記憶體價格上漲，該公司今年第1季營收達人民幣508億元（約新台幣2380億元），年增700%；淨利人民幣250億元，扭轉去年同期虧損人民幣16億元的局面。

瑞銀報告指出，隨著大型雲端運算公司希望提前鎖定供應，附帶價格區間與預付款安排的長期協議，在記憶體產業愈來愈常見。部分大型雲端業者已承諾，未來3至5年超過5成的需求量將透過長約鎖定。

知情人士表示，長鑫存儲正積極擴充產能，以把握這波記憶體上行周期。除現有上海廠聚焦HBM封裝外，長鑫存儲已開始在上海興建新的DRAM工廠。

長鑫存儲目前在合肥有2座12吋DRAM晶圓廠，在北京有1座晶圓廠，合計月產能約30萬片晶圓。知情人士稱，隨著上海新廠和其他新增產能投產，長鑫存儲DRAM晶圓月產能將倍增至約60萬片。

不過，長鑫存儲仍面臨技術挑戰。一名知情人士表示，該公司今年第1季在新一代DDR5記憶體產品上的良率偏低，顯示其與全球成熟大廠之間仍有技術差距。

騰訊 晶片 路透

延伸閱讀

記憶體漲太凶 蘋果遊說川普 想向黑名單中企買晶片

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

台積電加速打造本土DRAM鏈 華邦助陣供貨記憶體晶圓

百度AI晶片子公司崑崙芯傳赴港上市 目標估值1.6兆元

相關新聞

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

大陸記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元（約新台幣937億元）。這項協議涵蓋伺服器用DRAM晶片供應，時間點正值長鑫存儲推進科創板上市之際。

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

英媒27日報導，蘋果公司(Apple)正遊說白宮，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片(芯片)公司長鑫存儲(CXMT)採購晶片，以緩解晶片價格上漲壓力，香港文匯報稱，這顯示美國因其限制中國晶片的禁令正自食惡果、「搬起石頭砸自己的腳」。而這項政策導致的蘋果產品漲價，也正全面衝擊中國市場，據深圳華強北多家電子商表示，蘋果產品銷量隨之大挫近三成，許多消費者改買性價比高的國貨產品，反使中國貨受惠。

逆風突圍 香港股權發行市場上半年融資近440億美元 創5年新高

AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至5年高點，較去年同期成長29%。

百度AI晶片子公司崑崙芯傳赴港上市 目標估值1.6兆元

百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市，目標估值高達500億美元（約新台幣1.6兆元）。報導指，有意參與首次公開募股（IPO）的投資人，被要求先購買崑崙芯的晶片，採購金額須達到其計劃認購IPO股份金額的3至7倍。

新皇崗口岸7月啟用 深圳側鋪租翻倍全租出

備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。商家看到商機，預期新口岸通關效率提升會令人流續增，有人提前近半年部署口岸商鋪，擬全面吸納港客，有食肆於本月率先開業。

2026年川台（德陽）產業合作推進會 四川德陽舉行

以「攜手新機遇．融合促發展」為主題的2026年川台（德陽）產業合作推進會日前在德陽開幕。來自兩岸企業家峰會、全國台企聯、台灣工業總會、台灣客家總商會，以及台灣雲林參訪團、台灣青年參訪團等210名兩岸嘉賓，共話川台交流合作、共商產業對接、共謀融合發展新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。