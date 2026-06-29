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百度AI晶片子公司崑崙芯傳赴港上市 目標估值1.6兆元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市。圖為2023年7月在上海舉行的世界人工智慧大會上，一位參觀者正在崑崙芯的展位上查看一款電腦晶片組。 （美聯社）
百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市。圖為2023年7月在上海舉行的世界人工智慧大會上，一位參觀者正在崑崙芯的展位上查看一款電腦晶片組。 （美聯社）

百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市，目標估值高達500億美元（約新台幣1.6兆元）。報導指，有意參與首次公開募股（IPO）的投資人，被要求先購買崑崙芯的晶片，採購金額須達到其計劃認購IPO股份金額的3至7倍。

路透報導，美國科技媒體The Information引述2名知情人士消息稱，崑崙芯正規劃在香港以目標估值500億美元上市。不過，路透表示，尚無法立即查證此消息，百度也未立即回應置評請求。

路透本月曾報導，TikTok母公司字節跳動正考慮採用百度崑崙芯晶片。另有一名知情人士透露，騰訊已是崑崙芯晶片客戶。

百度今年1月曾表示，崑崙芯已向香港交易所秘密提交上市申請，為分拆並單獨上市鋪路。

報導指出，在北京推動晶片與人工智慧企業上市、強化科技自主的背景下，大陸境內科技企業IPO今年可望創下2023年以來最強表現。美中科技競爭升溫，也使大陸加快扶持本土AI與半導體企業。

崑崙芯成立於2011年，原為百度內部AI晶片研發部門，後來轉為獨立營運，但百度仍保有控股權。目前崑崙芯主要向百度供應晶片，近2年也逐步擴大對外銷售。

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