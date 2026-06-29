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解決中國消費不振 專家籲處理長期痛點

中央社／ 北京29日電

中國經濟當前內需不振，許多學者官員都想方設法刺激消費。有官員表示，要提高中低收入階層的收入和消費，商品消費補貼作用有限，重點要放到住房和社保兩個明顯的弱點上。

陸媒「財經」雜誌28日報導，第13屆全國政協經濟委員會副主任、前國務院發展研究中心副主任劉世錦在中國宏觀經濟論壇（CMF）2026年中期論壇上，提出大幅提高平均基本養老金，並解決農民工的住房問題。

他主張，力爭2026年到2030年間，將覆蓋中低收入人群最多的城鄉居民基本養老保險人均養老金收入增加到每月人民幣1000元（約新台幣4600元）。有專家指出，去年中國城鄉居民月均養老金為287元，這是基於中央給的基礎養老金143元加上各級地方政府配套資金和個人帳戶養老金測算得來。

劉世錦測算，這項措施實施後將新增需求8.3兆元，每年可大致拉動GDP成長0.3個至0.5個百分點，與當前的刺激消費政策相比，對拉動經濟成長的效果是居前的。

至於相關資金從何而來，他主張劃撥國有資本收益加上部分財政補貼，就可以在5年內達到目標。目前A股市值約120兆元，初步估算國有資本市值在40%左右，他認為可從中劃撥20兆元進入社保基金。

為了提振內需，中國政府近年推出「兩新」政策，以特定領域的補貼鼓勵設備更新及以舊換新，藉此將資金投入消費。

不過，刺激效果顯然不能持續。日前公布今年5月中國社會消費品零售總額年減0.6%，是3年半來首次出現負成長。黨刊「求是」本月文章也針對居民消費的深層次問題，指部分居民在就業和收入方面承壓明顯。

劉世錦認為，要解決中國經濟「供強需弱」的問題，重點要放在中低收入群體的社會保障體系建設，而提高這個族群的收入和消費，商品消費補貼作用有限，重點要解決住房和社保兩大弱點。

他舉例，一個從家鄉到城市工作的農民工，他在農村可能有200平方公尺（約60坪）的房子，但一年返家住不了幾天，其他時間主要擠在城市10平方公尺的地下室。按統計數據，他可使用的住房面積達到210平方公尺，但實際住房狀態相當困難，因此，要透過住房保障政策和城鄉資源重組，加快解決農民工等新市民的住房困難。

有越來越多專家認為，解決中國消費不振的問題需要從長期政策著手。

根據北京商報，北京大學國家發展研究院院長黃益平24日在2026夏季達沃斯論壇受訪時說，政府發錢是極端情形下的措施，但現在的問題主要是消費占GDP的比例比較低。在這種情況下，需要的是一些可持續的措施。

他舉例，「給你5元，你買了個包子，那你下一頓怎麼辦？所以這不是我們現在重點關注的問題，我們需要的是可持續的經濟增長和消費復甦。」

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