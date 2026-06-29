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2026年川台（德陽）產業合作推進會 四川德陽舉行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2026年川台（德陽）產業合作推進會四川登場。 本報德陽傳真
2026年川台（德陽）產業合作推進會四川登場。 本報德陽傳真

以「攜手新機遇．融合促發展」為主題的2026年川台（德陽）產業合作推進會日前在德陽開幕。來自兩岸企業家峰會、全國台企聯、台灣工業總會、台灣客家總商會，以及台灣雲林參訪團、台灣青年參訪團等210名兩岸嘉賓，共話川台交流合作、共商產業對接、共謀融合發展新篇章。

四川省人大常委會副主任何延政、海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪，兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，台灣工業總會副理事長秦榮華，四川省人大常委會港澳台事務工作委員會主任楊旭，四川省台辦主任劉曉晨，德陽市委副書記、市長黃朝陽，以及國台辦經濟局、四川省經信廳、省經合局有關負責人出席活動開幕式。

龍明彪在致辭中表示，隨著「十五五」規畫不斷實施、中國式現代化邁出更堅實步伐，台灣同胞來大陸發展的條件會更加優越，兩岸經濟合作的前景會更加廣闊。大陸始終是台胞台企堅強後盾和投資興業的最佳選擇，加強兩岸經濟合作是惠及兩岸民生福祉的必由之路。四川積極打造兩岸產業對接平台，對於加強川台產業合作、深化川台融合發展具有重要意義。希望廣大台胞台企把握機遇。

何延政簡要介紹「十四五」期間四川經濟社會發展成就、實現「十五五」良好開局以及川台經貿合作、人文交流、落實惠台利民政策、台青就業創業等情況。他指出，本次推進會是推動川台產業立足新起點、搶抓新機遇、開創新合作的有力舉措。四川將深入貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和對四川工作系列重要指示精神，把握「十五五」發展新機遇，持續推動川台融合發展走深走實。

秦榮華表示，此行是首次來到德陽，成德同城化發展優勢明顯，對台商台胞投資大陸具有很強磁吸力。尤其德陽的重型裝備製造業和能源優勢，對廣大台商台企搶抓大陸新興產業與未來產業機遇有很強的契合點。李政宏表示，全國台企聯將一如既往當好兩岸交流合作的橋梁紐帶，持續對接川台兩地產業需求，引導台資企業深度參與德陽裝備製造、數位經濟、食品加工、文旅文創等產業發展。

黃朝陽指出，當前，成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道建設等一系列重大戰略機遇在德陽交匯疊加，德陽正加快建設高端裝備科技城，緊扣特色產業，積極布局新賽道，著力培育和發展新質生產力，加快農業農村現代化建設，奮力推動「十五五」良好開局，為廣大台胞台企來德陽投資興業、實現發展提供了廣闊空間。

尹啟銘以《「十五五」規劃下兩岸產業融合發展新契機》為題發表主題演講。他表示，德陽作為四川裝備製造產業的核心承載地，產業特色鮮明、前瞻布局新賽道，十分契合兩岸產業融合發展的方向，是台商台企布局西部、拓展內需市場的理想選擇，未來大有可為。

會前，德陽市委副書記、市長黃朝陽會見了兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，台灣工業總會副理事長秦榮華，台灣客家總商會會長葉春榮等與會台灣嘉賓代表。

據瞭解，「十四五」期間川台融合發展取得顯著成效。川台經貿交流合作保持良好發展勢頭。川台貿易總額近2500億元，同比增長超60%，台灣躍升為四川第四大交易夥伴。

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