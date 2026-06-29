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歐對陸經貿施壓升溫 官媒：中方有能力應對關係滑向冰點

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
針對歐盟近期接連針對大陸經貿議題釋出強硬訊號，「玉淵譚天」稱，中方有能力應對中歐經貿關係滑向冰點的局面。（路透）
針對歐盟近期接連針對大陸經貿議題釋出強硬訊號，「玉淵譚天」稱，中方有能力應對中歐經貿關係滑向冰點的局面。（路透）

大陸商務部長王文濤預計29、30日赴布魯塞爾，會晤歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），以處理中歐貿易摩擦。針對歐盟近期接連針對大陸經貿議題釋出強硬訊號，大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文警告，若歐方把談判當成走過場，中方有能力應對中歐經貿關係進一步惡化，甚至滑向冰點的局面。

玉淵譚天微信公眾號27日晚間發文指出，進入6月後，從歐盟執委會主席范德賴恩宣稱要「更具戰略性」地使用工具箱，到歐洲央行總裁拉加德呼籲討論「人民幣低估」，再到歐盟醞釀對大陸插電式混合動力汽車加徵新一輪關稅，歐盟一周內三度對中方發難，密集程度近年罕見。

文章稱，去年以來，中歐圍繞電動汽車反補貼案一度出現緩和跡象，雙方技術層面談判基本完成，並就價格承諾框架安排達成廣泛共識。但歐方如今「貿易保護主義政策全面加碼」，並認為自己在電動汽車反補貼調查後「賭贏了」，掌握了「先製造籌碼、再施壓」的談判方式。

文章指，本周中歐雙方進行多輪磋商，但結果「令人失望」。中方希望在兩項核心關切上取得進展，一是歐盟與大陸車企就電動汽車反補貼案的價格承諾談判，二是中方自歐進口遇到的具體障礙，包括歐方應放寬高技術產品出口管制，不將經貿問題政治化、武器化。但歐方在談判桌上只反覆要求中方回應稀土等問題關切。

文章警告，若歐方執意把談判當成走過場，中方有能力應對中歐經貿關係進一步惡化，甚至滑向冰點的局面。中方不希望走到那一步，但也不怕走到那一步。

文章進一步指出，歐盟過去使用的經貿工具多嵌入世界貿易組織（WTO）貿易救濟規則，反傾銷、反補貼是主要手段，工具本身相對可預期。但如今歐盟正開發多項新的經貿工具，歐洲媒體披露，其中可能包括以美國「301條款」為藍本的「產能過剩」政策工具。

文章批評，歐盟相關工具尚未正式出台，就已被拿到談判桌上作為對中方施壓籌碼，且這些工具具有自由裁量空間大、適用範圍廣等特徵。文章並稱，歐盟製造業競爭力下滑、能源成本高企、創新能力不足，在此背景下強行「先升級再降級」，只會打造出一隻「紙老虎」。

文章總結指出，歐盟正從規則守護者變成規則破壞者，而如今大陸企業對歐洲市場的重視程度也已在下降。歐盟若持續製造不確定性，只會加速大陸企業將資金、產能與注意力轉向更歡迎它們的市場。

環球時報前總編輯胡錫進也在微博發文稱，也許中國與歐盟打一場「高烈度貿易戰」會是不可避免的了。他批評，歐盟沒有美國那樣的實力，卻想學美國方式對中國施壓，包括打造歐洲版「301調查」。胡錫進並稱，若歐盟施加不平等關稅、設置非貿易壁壘，中方勢必會作出對等反應。

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