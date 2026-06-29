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日中關係低盪 中國將日本20家實體列出口管制名單

中央社／ 台北29日電

中日關係陷入低盪之際，中國商務部再度出招，於今日上午宣布將20家日本實體列入出口管制控制名單，禁止向明列的20家實體出口軍民兩用物項；另有20家實體列為關注名單，要求出口經營者向20家關注名單出口兩用物項時要提供風險評估報告，公告自宣布起實施。

日本首相高市早苗去年11月的台灣有事言論，令北京大為不滿，日中幾乎在政治、經貿、旅遊、人員往來等各個層級的交流皆受到影響。今年5月日本與菲律賓宣布啟動台灣以東海域專屬經濟區劃界談判，再度引起北京方面的批評與強烈反應。

根據中國商務部網站消息，官方公告，根據中國「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，

中國商務部接著宣布將採取兩項措施：一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止；二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

出口管制管控名單包含：防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所、日鋼特機株式會社、日鋼YPK商事株式會社、三菱電機防衛與空間技術株式會社、三菱電機軟件株式會社、三菱電機工程株式會社、三菱精密株式會社、三菱重工海洋技術株式會社、三菱重工相模高科技株式會社、三菱重工物流技術株式會社、光和興業株式會社、菱重特殊車輛服務株式會社、三菱重工海事技術株式會社、KGM株式會社、日本飛機株式會社、福圖尼奧株式會社、青木精密工業株式會社。

另外，中國商務部也宣布另一份「關注名單」，指稱決定將三井E&S株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。

中國商務部稱，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報訊息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。許可審查期限不受「兩用物項出口管制條例」第17條第一款規定期限的限制。

中國商務部稱，對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

中國商務部稱，列入關注名單的實體根據「兩用物項出口管制條例」第26條規定，履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。

中國商務部發言人聲稱，中方此舉「完全正當、合理、合法」，旨在堅決遏制「日本新型軍國主義妄動」。希望日方「迷途知返，改變錯誤行徑」，真正反思並回到正確軌道。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體「完全無需擔心」。

高市早苗

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