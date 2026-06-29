持續低迷 陸5月進口車年減19%

大陸乘用車進口持續承壓。大陸乘聯分會秘書長崔東樹廿八日指，二○二六年五月大陸汽車進口三點八萬輛，年減百分之十九，一至五月累計進口十六萬輛、年減百分之十一。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續三年呈負增長。

崔東樹廿八日於微信公眾號發文指，二○二六年五月大陸進口汽車三點八萬輛，年減百分之十九；一至五月累計進口十六萬輛，年減百分之十一。在二○二五年基數偏低背景下，進口車降幅有所收斂，但整體仍延續近年下行趨勢。

崔東樹分析，二○二六年五月大陸車市的進口車來源國仍以日本、德國、斯洛伐克、美國、英國等為主，其中日本進口一萬九○一八輛、德國九九三五輛、美國二七七○輛居前。一至五月累計數據方面，日本八萬五千○七輛、德國三萬五○三九輛、美國一萬四三七三輛、英國九四二九輛、斯洛伐克九三九八輛居前五。

他指出，大陸汽車進口自二○一四年達一四三萬輛高峰後持續回落，二○二四年降至約七十萬輛、年減百分之十二；二○二五年進一步降至四十八萬輛、年減百分之卅二。二○二六年一至五月進口十六萬輛、年減百分之十一，他並提到，若平滑波動影響（指過濾數據中的雜訊與短期劇烈變動），進口車已是連續八年負增長。