聽新聞
0:00 / 0:00

持續低迷 陸5月進口車年減19%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸乘用車進口持續承壓。大陸乘聯分會秘書長崔東樹廿八日指，二○二六年五月大陸汽車進口三點八萬輛，年減百分之十九，一至五月累計進口十六萬輛、年減百分之十一。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續三年呈負增長。

崔東樹廿八日於微信公眾號發文指，二○二六年五月大陸進口汽車三點八萬輛，年減百分之十九；一至五月累計進口十六萬輛，年減百分之十一。在二○二五年基數偏低背景下，進口車降幅有所收斂，但整體仍延續近年下行趨勢。

崔東樹分析，二○二六年五月大陸車市的進口車來源國仍以日本、德國、斯洛伐克、美國、英國等為主，其中日本進口一萬九○一八輛、德國九九三五輛、美國二七七○輛居前。一至五月累計數據方面，日本八萬五千○七輛、德國三萬五○三九輛、美國一萬四三七三輛、英國九四二九輛、斯洛伐克九三九八輛居前五。

他指出，大陸汽車進口自二○一四年達一四三萬輛高峰後持續回落，二○二四年降至約七十萬輛、年減百分之十二；二○二五年進一步降至四十八萬輛、年減百分之卅二。二○二六年一至五月進口十六萬輛、年減百分之十一，他並提到，若平滑波動影響（指過濾數據中的雜訊與短期劇烈變動），進口車已是連續八年負增長。

車市 國產車 大陸

延伸閱讀

國產車強勢崛起 陸5月汽車進口年減19%

車市新變局／全年車市掛牌 估44萬台

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

相關新聞

第4代半導體材料基地 落腳鄭州

河南鄭州高新區與中科粉研（河南）超硬材料有限公司近日簽署協議，第四代半導體材料生產基地正式落戶當地。據悉，該基地被稱為大陸首個第四代半導體材料全產業鏈項目，涵蓋金剛石、氧化鎵等超寬禁帶材料研發與產業化布局

營商優化 外企看好北京CBD

以「開放 新質：世界變局與中國開局」為主題的二○二六北京ＣＢＤ論壇年會日前舉行，來自全球五大洲、卅個國家和地區的近萬名嘉賓共謀世界商務區發展，很多跨國公司愈來愈看好北京ＣＢＤ（商務中心區），不少國際嘉賓表達了對中國市場的長期信心。

全球首台直驅五軸葉片銑 德陽下線

四川德陽近日消息，全球首台所有運動軸均採直驅技術的五軸葉片銑，在四川工程職業技術大學智慧裝備技術應用創新中心成功下線並啟運發往武漢。這台由德陽傑創科技有限公司聯合高校、數控企業歷時三年攻關而成的設備，核心直驅電機與數控系統實現百分之百自產化，加工精度躍升至微米級，效率提升超百分之卅，標誌著大陸高端葉片加工領域實現重大自主突破。

持續低迷 陸5月進口車年減19%

大陸乘用車進口持續承壓。大陸乘聯分會秘書長崔東樹廿八日指，二○二六年五月大陸汽車進口三點八萬輛，年減百分之十九，一至五月累計進口十六萬輛、年減百分之十一。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續三年呈負增長。

逆風突圍 港股上半年融資創5年新高

ＡＩ投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場二○二六年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至五年高點，較去年同期成長百分之二十九。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。