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全球首台直驅五軸葉片銑 德陽下線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
全球首台全直驅五軸葉片銑在德陽下線。圖為聯合研發現場。本報德陽傳真
全球首台全直驅五軸葉片銑在德陽下線。圖為聯合研發現場。本報德陽傳真

四川德陽近日消息，全球首台所有運動軸均採直驅技術的五軸葉片銑，在四川工程職業技術大學智慧裝備技術應用創新中心成功下線並啟運發往武漢。這台由德陽傑創科技有限公司聯合高校、數控企業歷時三年攻關而成的設備，核心直驅電機與數控系統實現百分之百自產化，加工精度躍升至微米級，效率提升超百分之卅，標誌著大陸高端葉片加工領域實現重大自主突破。

高端葉片被譽為「工業皇冠上的明珠」，比如燃氣輪機和航空發動機葉片，曲面複雜，加工精度要求極高。此次下線的全直驅五軸葉片銑，取消傳統齒輪、絲杠等中間傳動環節，電機直接驅動負載，具有零背隙、高回應、低維護等優勢，而且從根本上解決了精度這一核心難題。

「傳統機床依賴齒輪、絲杠傳動，摩擦磨損導致精度衰減不可避免。」四川工程職業技術大學機械工程學院博士、高溫合金切削工藝技術四川省研究中心總工程師袁秀坤介紹，該設備運動軸均採直驅技術，「如同磁懸浮列車，實現零接觸、無磨損傳動，從根源上消除精度損失的關鍵因素。」其次，該設備還實現微米級精度「一刀成型」，即使連續加工十萬件零件，精度仍能穩定保持在零點零一毫米級，可靠性與壽命達到國際頂尖水準。

設備的卓越性能已獲市場嚴格檢驗。為上海汽輪機廠及某航空精工企業的批量試加工中，所生產的葉片合格率達到百分之百。設備在加工精度、效率和運行穩定性方面均已超越進口同類產品，不僅填補了行業空白，更將大陸高端葉片加工水準推向全球領先行列。

職業 武漢 大陸

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