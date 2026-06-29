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營商優化 外企看好北京CBD

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
很多跨國公司看好北京CBD（商務中心區），表達了對中國市場的長期信心。本報北京傳真
很多跨國公司看好北京CBD（商務中心區），表達了對中國市場的長期信心。本報北京傳真

以「開放 新質：世界變局與中國開局」為主題的二○二六北京ＣＢＤ論壇年會日前舉行，來自全球五大洲、卅個國家和地區的近萬名嘉賓共謀世界商務區發展，很多跨國公司愈來愈看好北京ＣＢＤ（商務中心區），不少國際嘉賓表達了對中國市場的長期信心。

《二○二五全球商務區吸引力報告》顯示，北京ＣＢＤ躍居全球第六、亞洲第二、中國第一。在富比世中國中央商務區國際化消費競爭力評選中，北京ＣＢＤ連續三年位居榜首。如今，這裡雲集了一二五家跨國公司地區總部，占北京全市的一半。今年以來，璟泉京浦（北京）股權投資基金合夥企業、北京高捷鉑橋私募基金管理有限公司等多家企業落戶。

特斯拉扎根北京多年，其中國總部和科研中心位於北京ＣＢＤ。「對我們來說，北京ＣＢＤ不僅是商務中心，更是一個創新中心。」特斯拉全球副總裁王昊說，「北京有頂尖的高校、人才和科研資源，也有豐富的產業場景。」他感受最深的兩個字是「效率」。無論是政策溝通、創新支援，還是新技術落地，北京一直展現出開放和前瞻性，這是特斯拉持續在北京加大投入的原因。

近年來，北京不斷優化營商環境，讓企業能夠安心經營。在論壇年會開幕式上，北京市發改委相關負責人介紹，緊扣企業最現實的訴求，今年將開展十項行動。例如，開展局處長「走流程」行動、執法服務「向前一步」行動、產業發展「全鏈賦能」行動等。

年會期間，北京ＣＢＤ海外綜合服務平台上線，全球化賦能中心揭牌，聚焦企業出海全流程需求，提供涵蓋境外投資備案指導、政策諮詢、風險管理、專業資源對接及國際協作網路構建等綜合性服務。

《全球商務區經貿合作機制》在年會期間簽署。這是全球首個由多國商務區共同發起的企業與投資合作機制，將系統性促進跨境經貿往來與企業落地。首批簽署成員涵蓋中、法、英、加、阿曼等國，將推動資訊共用、互薦對接、聯合宣傳，降低跨境投資資訊成本、提升匹配效率。

北京 競爭力 富比世

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