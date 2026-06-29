AI投資熱帶動 香港股權發行市場鬧熱滾滾 有助鞏固國際金融中心地位

香港股權發行市場在2026年上半年大幅升溫，首次公開發行（IPO）、增發與大宗交易合計募資近440億美元（約新台幣1.4兆元），較去年同期成長29%，創近五年新高。

彭博引述分析師指出，AI相關投資熱潮壓過疲弱股市與監管不確定性，推動香港融資市場回暖。其中，包括寧德時代與勝宏科技等大陸企業帶動多筆數十億美元級大型募資，領跑市場。

在上半年整個亞太地區總計1,220億美元的籌資額中，香港占比最大，達到近36%，香港已成為中國大陸AI供應鏈企業擴大產能、籌集資金的關鍵樞紐。

儘管恒生指數今年以來累計下跌近12%，北京當局也推出可能抑制企業上市節奏的監管措施，加上中東戰事加劇通膨疑慮，然而，這並未阻擋企業融資的步伐，市場仍持續展現韌性。隨大陸AI供應鏈企業競相擴大產能，香港正成為大陸AI供應鏈企業籌資的核心平台，以抗衡與美國的競爭。

高盛亞太（除日本）股權資本市場主管James Wang表示，「我們預計大中華區的融資活動在下半年將會加速。AI生態系統仍是推動資本形成最重要的驅動力之一。」

報導指出，眾多企業正排隊等待展開更多融資交易。目前排隊上市企業，包括正準備赴港進行約30億美元上市的電子製造商立訊精密、光通訊模組廠中際旭創，以及百度AI晶片部門昆侖芯等。

同時，不少已上市企業近期也迅速再向市場籌資。知情人士指出，寧德時代在去年香港上市後，近期又透過配售籌資50億美元；而大陸AI模型公司智譜1月上市後，也計畫最快於下月再籌集數十億美元。

彭博提到，這波融資熱潮有助於香港延續復甦勢頭，擺脫持續多年的交易低迷狀態，重新鞏固其國際金融中心地位。摩根大通亞太股權資本市場主管Peihao Huang表示，去年香港IPO市場在第2季重啟後已證明其吸納大型交易的能力，如今市場信心進一步恢復。