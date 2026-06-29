江蘇台商新篇章／光陽摩托車 連西藏都有設點

中美關稅戰暫歇，位在江蘇常州的光陽摩托車，近五年把外銷重心的歐洲逐漸移往中東與拉丁美洲，並把台灣研發、常州智慧製造跟全球市場連接，並採內外銷市場雙輪驅動，加碼投資先進製造業研發。

常州光陽摩托車董事長許世鍾自豪表示，目前常州光陽在大陸的據點有1,000多個，連極端高寒缺氧的西藏，也都設立據點了。

許世鍾指出，常州光陽是兩岸協同共進縮影，而且長三角雄厚的製造業根基，依託台灣光陽在摩托車領域60多年的沉澱，以及常州光陽30多年建立的完整供應鏈體系，集團成功將台灣的研發優勢、常州的智慧製造能力，與全球市場緊密連接。

許世鍾提到，光陽集團目前在台灣從事外銷80%的機車，都是從常州出去，所以是透過兩岸做深度的分工，提升整體集團的競爭力。「光陽以前的重心外銷都在歐洲，經過這十幾年的一帶一路發展，近五年整個外銷市場在增長，主要是在整個中東、拉丁美洲，尤其是在非洲真的很快。」

因此，該公司這幾年開始調整策略，把外銷重心從歐洲，慢慢轉移到一帶一路相關國家，去年也做了一些突破。「目前常州光陽的產品，從傳統的燃油車跟新能源車雙線並進，內銷市場跟外銷市場雙輪驅動，這套模式之所以能夠在常州生根開花結果，是離不開大陸扎實的配套體系，常州光陽本土化採購率超過96%。」

許世鍾分析，大陸這幾年的汽車外銷增長相當快，不管是燃油車或新能源車，在世界各地攻城掠地，代表有很完整的後勤配套、有競爭力的配套廠。「我們集團董事長也看到這一點，也會善用常州資源，來提升整個集團的一個競爭力，所以常州的投入會持續加碼。」

在智慧網聯方面，常州光陽透過與台資企業合作，將智慧網聯系統應用於高階摩托車，重新定義騎行樂趣，實現技術突破。

1995年落地常州後，常州光陽從最初的代工組裝，逐步成長為現在目前研發製造、銷售為一體的企業，年產整車32萬輛。

許世鍾並補充，目前整個常州光陽擁有1.4萬平方公尺的研發場所，五分之一的人員是投入在整個研發，原本有150位，因應市場的轉變，近年還增加14人。

在平台化服務方面，常州光陽引入並優化車輛分銷與網路體系，整合車輛、電力網與互聯網，打造平台化服務模式，提升使用者出行體驗。許世鍾提到，「早期光陽帶30家配套廠商到常州，現在在產業端積極融入整個長三角的產業，也帶動大概配套廠有100多家共同來轉型升級，持續釋放高品質發展的動能。」