C909商運十年累計交付186架 中國商飛：占陸支線機隊約七成

大陸客機製企業中國商飛指出，旗下國產商用飛機C909於6月28日迎來商業運營十周年。數據顯示，C909累計已向十餘家用戶交付186架，覆蓋大陸約70%支線機隊，累計載客超3700萬人次，開通航線860餘條，通航180餘座城市，日均執飛超500個航班。

第一財經指出，中國商飛公司28日披露C909十年運營數據顯示，C909已成為大陸支線航空運輸的重要機型之一。目前運營C909的大陸航空公司主要有8家，包括國有三大航及成都航空、華夏航空、天驕航空、江西航空和烏魯木齊航空。

大陸線上旅遊平台「航班管家」近期統計顯示，C909機隊日利用率4小時，與國外成熟支線機型E190持平，低於CRJ900和E195。其中，華夏航空達5.7小時、成都航空5小時、天驕航空4.9小時。

值得注意的是，日利用率較高的航空公司主要集中在新疆與內蒙古等地區，亦為C909推動「邊疆快線」的主要布局區域。中國商飛數據顯示，C909在新疆、內蒙古、黑龍江已累計投放70架，開通航線460餘條，執行約20萬次航班，載客超1000萬人次。

中國商飛表示，新疆地區C909飛機通航後，疆內支支互飛航班日均達120班，日均運送旅客2萬人次，旅遊需求被有效激活，未來還將進一步織密航線網絡。

不過，多位行業內人士提到，航空公司要想在支線航線上賺錢，大多需要依靠地方政府的航線補貼，而由於地方政府的補貼和發展政策有較多的不確定性，就導致支線市場的培育存在難以持續的風險。

在海外市場方面，C909已陸續在印尼、寮國、越南等地投運，累計開通25條航線、通航28座城市，載客超100萬人次。同時，柬埔寨國家航空有限公司與中國商飛公司2025年9月簽署備忘錄，擬採購20架C909飛機，其中10架為確認訂單、10架為意向訂單。

此外，C909亦持續推進海外適航與訂單，包括2025年10月獲汶萊民航局適航證，以及汶萊騏驥航空與中國商飛簽訂採購意向書，並涉及C909及其衍生機型；今年4月越南越捷航空亦與浦銀金融租賃簽署協議，擬引進10架C909支線客機。