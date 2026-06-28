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加速商用普及 智元機器人量產突破1.5萬台

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據智元AGIBOT微信公眾號消息，智元第1.5萬台具身智能機器人下線，距萬台量產節點不足3個月，刷新行業紀錄，當天即交付大陸智慧產品研發設計與製造（ODM/IDH）龍頭企業龍旗科技的工廠投入產線應用。圖／取自智元AGIBOT微信公眾號
據智元AGIBOT微信公眾號消息，智元第1.5萬台具身智能機器人下線，距萬台量產節點不足3個月，刷新行業紀錄，當天即交付大陸智慧產品研發設計與製造（ODM/IDH）龍頭企業龍旗科技的工廠投入產線應用。圖／取自智元AGIBOT微信公眾號

大陸機器人新創公司智元機器人（AgiBot）28日宣布，第1.5萬台機器人正式量產下線，本次下線里程碑產品為AgiBot G2（精靈G2），為一款面向工業及真實作業場景打造的互動式具身作業機器人。據悉，該公司距離萬台量產節點僅用時不足3個月，再度刷新全球行業量產紀錄。

據智元AGIBOT微信公眾號28日消息，智元第1萬5,000台具身智能機器人下線，距離萬台量產節點僅用時不足3個月，再次刷新全球行業量產紀錄。本次下線的第1萬5,000台產品型號為智元精靈G2，當天即交付給大陸智慧產品研發設計與製造（ODM/IDH）龍頭企業之一的龍旗科技工廠，投入智能製造作業一線。

智元機器人合夥人、高級副總裁、具身業務部總裁姚卯青表示，第1.5萬台機器人量產下線，不單是智元在規模化量產和工程交付能力的重要進展，也反映大陸具身智能行業逐步邁向真實場景中的規模化部署。

他續說，量場不是目的，只是一個過程，透過規模化量產讓機器人在各行各業快速部署。隨着更多機器人進入實際應用環境，部署過程中產生的數據反饋和能力迭代，將成為具身智能下一階段發展的關鍵。智元將繼續推動機器人在更多場景中長期運行，持續提升具身智能系統能力。

精靈G2為輪式人形機器人，去年10月正式發布，重185kg，全身26個自由度（DoF），其中單手臂7個自由度、腰部3個自由度，支持高精度力控作業、全天候連續作業。安全性方面，配備3個魚眼相機和2個激光雷達，可360度全方位安全監測。IT之家提到，該產品搭載輝達Jetson Thor 晶片，配備高精度力控雙臂，擁有19個自由度的靈巧手和3D觸覺感知，5個自由度腰腿搭配全向底盤，引入真機RL工具鏈。

今年3月30日，智元宣布第1萬台通用具身機器人遠征A3下線；去年12月8日，智元第5,000台通用具身機器人量產下線交付。

此外，港媒《信報》指出，上周，多台精靈G2進駐龍旗科技江西南昌量產工廠，執行3C產線質檢工段作業，並開啟為期6天的全透明產線直播作業。智元機器人當時表示，具身智能已真正具備可並線、可穩定、可批量、可複製的工業級能力，能大規模部署落地在真實應用場景中，成為有價值的勞動生產力單元。

大陸機器人新創公司智元機器人（AgiBot）28日宣布，第1.5萬台機器人正式量產下線。圖／取自智元AGIBOT微博
大陸機器人新創公司智元機器人（AgiBot）28日宣布，第1.5萬台機器人正式量產下線。圖／取自智元AGIBOT微博

機器人 大陸

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