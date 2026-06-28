大陸首個第四代半導體材料全產業鏈項目 落戶鄭州

河南鄭州高新區與中科粉研（河南）超硬材料有限公司近日簽署協議，第四代半導體材料生產基地正式落戶當地。據悉，該基地被稱為大陸首個第四代半導體材料全產業鏈項目，涵蓋金剛石、氧化鎵等超寬禁帶材料研發與產業化布局

河南日報指出，上述基地將為河南在全球具備優勢的超硬材料產業鏈補上關鍵一環。所謂第四代半導體材料以金剛石、氧化鎵等為核心，具備禁帶寬度大、擊穿電場高、熱導率優異等特性，廣泛應用於AI晶片、5G/6G通信、電子熱管理、新能源汽車、生物醫藥等領域，被稱為「終極半導體材料」。

報導稱，本次簽約落地的生產基地，依託中科粉研全球首條LPPHT微納米金剛石產線技術積累，將推動第四代半導體核心材料的自主研發、生產及規模量產。公開資料顯示，中科粉研具備從金剛石CVD裝備、長晶、外延、微納加工到先進封裝基板的全鏈條垂直整合能力，由中南大學參股，定位為「國際前沿的金剛石功能材料系統製造商」。

據報導，河南企業家陳澤民投資中科粉研並擔任董事長。其在簽約現場表示，該項目總投資人民幣15億元（下同），具備500台MPCVD生產2—4英寸單晶晶圓及50條LPPHT生產微米/納米球形金剛石的能力，規劃今年年底200台MPCVD投產，3年內年產值達30億元，並將與中南大學合作建設首個國家級金剛石科技博物館。

該基地亦將與「中南大學—中科粉研第四代半導體材料研發中心」形成聯動，構建「基礎研究—技術攻關—成果轉化—規模量產」全鏈條創新體系。目前研發中心已聚焦MPCVD金剛石製備、大尺寸單晶生長及器件集成等領域開展攻關。

河南省人民政府門戶網站並指出，根據市場公開資訊，A股市場涉及第四代半導體材料及產業鏈的相關公司主要包括中國西電、南大光電、藍曉科技、三安光電及株洲科能（擬上市）。

其中，中國西電子公司持股陝西半導體先導技術中心，推動氧化鎵、金剛石半導體等成果轉化；南大光電專注MO源、特種氣體及光刻膠，被視為氧化鎵領域相關企業之一；藍曉科技提供鎵提取吸附分離技術；三安光電布局氮化鎵、碳化矽等化合物半導體；株洲科能則掌握氧化鎵單晶生長技術，並具備規模化生產能力。

此外，北京銘鎵半導體推進氧化鎵襯底研發與量產；中科粉研則被指具備金剛石全鏈條整合能力，並已簽約建設第四代半導體材料全產業鏈項目，推動微納米金剛石產業化進程。