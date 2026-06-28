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國產車強勢崛起 陸5月汽車進口年減19%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸乘聯分會秘書長崔東樹28日指出，大陸汽車進口在5月錄得3.8萬輛、年減19%，1至5月累計進口16萬輛、年減11%。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續3年呈負增長。（中新社）
大陸乘聯分會秘書長崔東樹28日指出，大陸汽車進口在5月錄得3.8萬輛、年減19%，1至5月累計進口16萬輛、年減11%。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續3年呈負增長。（中新社）

大陸乘用車進口持續承壓。大陸乘聯分會秘書長崔東樹28日發文指出，2026年5月大陸汽車進口達3.8萬輛，年減19%，1至5月累計進口16萬輛、年減11%。他分析，近年隨大陸國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續三年呈負增長；若平滑波動計算，則是連續八年負增長。

崔東樹28日於微信公眾號發文指出，2026年5月大陸進口汽車3.8萬輛，年減19%；1至5月累計進口16萬輛，年減11%。在2025年基數偏低背景下，進口車降幅有所收斂，但整體仍延續近年下行趨勢。

崔東樹分析，2026年5月大陸車市的進口車來源國仍以日本、德國、斯洛伐克、美國、英國等為主，其中日本進口1萬9,018輛、德國9.935輛、美國2,770輛居前。1至5月累計數據方面，日本8萬5,007輛、德國3萬5,039輛、美國1萬4,373輛、英國9,429輛、斯洛伐克9,398輛居前五。

崔東樹指出，大陸汽車進口自2014年達143萬輛高峰後持續回落，2024年降至約70萬輛、年減12%；2025年進一步降至48萬輛、年減32%。2026年1至5月進口16萬輛、年減11%，他並提到，若平滑波動影響（指過濾數據中的雜訊與短期劇烈變動），進口車已是連續八年負增長。

在車型結構方面，崔東樹指出，2026年1至5月，大陸車市乘用車仍占進口車超過99%比重，其中轎車占約50%、四驅SUV占約22%。新能源車進口則明顯下滑，純電動乘用車年減42%，插電式混合動力年減55%，占比降至約2%。

排量結構方面，2.0升以下車型占比提升至約67%。崔東樹則指出，大排量車型降幅相對較小，高端市場仍具一定韌性。

至於市場方面，崔東樹提到，進口豪華車中Lexus表現相對穩定，保時捷、路虎等品牌亦維持一定銷量，但部分超豪華品牌波動較大，2025年瑪莎拉蒂的走勢整體異常較高，2026年回落。而賓利和勞斯萊斯的走勢低迷，但回歸超豪華領導地位。區域層面則顯示，上海、北京、杭州、成都等大陸傳統高端市場需求偏弱，而部分中西部資源型城市表現相對較強。

大陸

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