鎖定海外赴陸旅客 騰訊內測TenPay Go支付App

在支付寶與微信同步加速布局AI與支付整合之際，騰訊再度針對境外赴大陸使用場景出手，低調內測「TenPay Go」，試圖打通境外用戶在大陸的消費與生活服務流程。這款被定位為「來華生活便利助手」的應用，與微信AI助手「小微」一同浮出水面，也讓騰訊從支付工具到AI入口的生態延伸路徑進一步清晰化。

界面新聞報導，騰訊正在內測一款面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務在內的一站式數位生活服務。該App將支援在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費，目前仍在小範圍測試中，暫未全量開放體驗。該款App已在蘋果的App Store上架，名為TenPay Go。

IT之家指出，TenPay Go早在6月21日便已上架App Store，目前版本為1.0，僅適配iPhone端並提供英文介面，開發主體為騰訊科技（深圳）有限公司。

從產品定位來看，TenPay Go並非面向大陸用戶的微信簡化版本，而是專為境外赴陸旅客設計的跨境支付工具，主打解決「掃碼支付不便」與「現金兌換繁瑣」等痛點。用戶無需微信帳號、中國手機號或中國銀行卡，只需以電子郵件註冊，即可使用境外信用卡（如Visa、Mastercard、American Express、JCB）或Apple Pay綁定支付，在支援微信支付的商戶直接消費，系統自動以人民幣結算。

新浪財經進一步指出，TenPay Go安裝包僅約29.9MB，相較動輒數百MB的微信顯得輕量。不過，其功能結構相對單一，目前僅聚焦支付場景，尚未整合社交或收款功能，登入後亦顯示仍處於「內部測試中」，部分核心功能尚未開放。

在騰訊布局跨境支付的同時，AI入口競爭亦同步升溫。據科創板日報等報導，微信原生AI助手「小微」已啟動小範圍內測，支援透過語音或文字操作微信功能、調用小程序完成生活服務，並具備生成圖片、建立筆記，甚至「一句話生成小程序」等能力。

與此同時，支付寶亦已啟動AI代理「阿寶」內測，顯示兩大超級應用正同步搶占AI入口與支付生態整合的下一階段競爭。騰訊則透過「跨境支付工具 + AI助手」雙線並進，進一步擴展其在數位生活場景中的入口控制力。