快訊

金曲37／爆冷贏頑童被酸 GENBLUE幻藍小熊不忍了！4字嗆爆酸民

蝴蝶谷登山遇落石釀四死...檢方相驗死因曝光

伊朗外交部開罵！譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

聽新聞
0:00 / 0:00

鎖定海外赴陸旅客 騰訊內測TenPay Go支付App

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
界面新聞指出，大陸網路巨頭騰訊近日內測針對境外人士的「TenPay Go」，目標提供赴陸人士一站式生活與移動支付服務，目前已於蘋果App Store上架。（路透資料照）
界面新聞指出，大陸網路巨頭騰訊近日內測針對境外人士的「TenPay Go」，目標提供赴陸人士一站式生活與移動支付服務，目前已於蘋果App Store上架。（路透資料照）

支付寶微信同步加速布局AI與支付整合之際，騰訊再度針對境外赴大陸使用場景出手，低調內測「TenPay Go」，試圖打通境外用戶在大陸的消費與生活服務流程。這款被定位為「來華生活便利助手」的應用，與微信AI助手「小微」一同浮出水面，也讓騰訊從支付工具到AI入口的生態延伸路徑進一步清晰化。

界面新聞報導，騰訊正在內測一款面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務在內的一站式數位生活服務。該App將支援在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費，目前仍在小範圍測試中，暫未全量開放體驗。該款App已在蘋果的App Store上架，名為TenPay Go。

IT之家指出，TenPay Go早在6月21日便已上架App Store，目前版本為1.0，僅適配iPhone端並提供英文介面，開發主體為騰訊科技（深圳）有限公司。

從產品定位來看，TenPay Go並非面向大陸用戶的微信簡化版本，而是專為境外赴陸旅客設計的跨境支付工具，主打解決「掃碼支付不便」與「現金兌換繁瑣」等痛點。用戶無需微信帳號、中國手機號或中國銀行卡，只需以電子郵件註冊，即可使用境外信用卡（如Visa、Mastercard、American Express、JCB）或Apple Pay綁定支付，在支援微信支付的商戶直接消費，系統自動以人民幣結算。

新浪財經進一步指出，TenPay Go安裝包僅約29.9MB，相較動輒數百MB的微信顯得輕量。不過，其功能結構相對單一，目前僅聚焦支付場景，尚未整合社交或收款功能，登入後亦顯示仍處於「內部測試中」，部分核心功能尚未開放。

在騰訊布局跨境支付的同時，AI入口競爭亦同步升溫。據科創板日報等報導，微信原生AI助手「小微」已啟動小範圍內測，支援透過語音或文字操作微信功能、調用小程序完成生活服務，並具備生成圖片、建立筆記，甚至「一句話生成小程序」等能力。

與此同時，支付寶亦已啟動AI代理「阿寶」內測，顯示兩大超級應用正同步搶占AI入口與支付生態整合的下一階段競爭。騰訊則透過「跨境支付工具 + AI助手」雙線並進，進一步擴展其在數位生活場景中的入口控制力。

IT之家指出，TenPay Go早在6月21日便已上架App Store，目前版本為1.0，僅適配iPhone端並提供英文介面，開發主體為騰訊科技（深圳）有限公司。（圖／取自蘋果App Store）
IT之家指出，TenPay Go早在6月21日便已上架App Store，目前版本為1.0，僅適配iPhone端並提供英文介面，開發主體為騰訊科技（深圳）有限公司。（圖／取自蘋果App Store）

騰訊 微信 支付寶 Visa

延伸閱讀

十五五經濟隱憂／陸重押AI產業 專家憂淪幻象

誰是「境外勢力」？陸國安部發文顯示逐年擴大認定範圍

資安署示警來路不明廉價eSIM風險 建議5大防護措施

用icash Pay開吃500碗小吃市集 中國信託uniopen聯名卡享優惠回饋

相關新聞

AI發展強大後盾／中「人造太陽」新突破 拚2030年發電

科幻小說「三體」中出現的「人造太陽」技術，又稱「核聚變能」，它被寫入國家「十五五」規畫綱要，並列入未來產業重點方向。昨日，國家重大科技基礎設施「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）」取得最新進展。最大超導部件、100%國產化的環向場磁體昨日完成最後製備工藝並通過專家驗收，是當前全球尺寸最大核聚變堆超導磁體；意味著合肥「人造太陽」裝置BEST距離2030年實現發電演示的目標愈來愈接近。

電子業亮眼 中5月工業企業利潤增21% 鋼鐵、汽車業承壓

中國國家統計局27日公布，今年5月規模以上工業企業利潤年增21.1%，略低於4月的24.7%，累計1-5月，規模以上工業企業利潤總額人民幣3兆1439.6億元(約4600億美元)，年增18.8%，較1-4月增加0.6%。

鎖定海外赴陸旅客 騰訊內測TenPay Go支付App

在支付寶與微信同步加速布局AI與支付整合之際，騰訊再度針對境外赴大陸使用場景出手，低調內測「TenPay Go」，試圖打通境外用戶在大陸的消費與生活服務流程。這款被定位為「來華生活便利助手」的應用，與微信AI助手「小微」一同浮出水面，也讓騰訊從支付工具到AI入口的生態延伸路徑進一步清晰化。

AI熱潮力壓股市疲軟 港股上半年融資創5年新高

AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至五年高點，較去年同期成長29%。

台灣前空姐花12萬買房定居 鶴崗真能實現躺平人生？

鶴崗，這座位於黑龍江邊、中俄邊境，因煤炭興起的城市，這幾年在中國廣為人知，全因其便宜到離譜的房價。早早在2019年前後，當地就傳出人民幣1萬多元（約新台幣5萬元）買房案例，在網路上轟動一時，讓鶴崗因此成為「白菜價」住房的代表城市。對不少被大城市高房價與房貸壓力追著跑的年輕人來說，鶴崗一度被視為可以低成本生活、甚至「躺平」的地方，連一名台灣前空姐，也被吸引遠赴當地置產。但城市位置偏遠、氣候嚴寒的鶴崗，真的適合所有外地人長住嗎？

陸政府顧問：通縮不利AI創新 籲官方修補供需失衡

大陸經濟在人工智慧（AI）帶動高科技產業快速成長之際，其國內內需疲弱問題卻持續低迷。多位大陸政府顧問近日公開呼籲官方出手解決內部經濟「生產強、需求弱」的失衡問題，並主張透過改善社會福利、擴大內需及維持溫和通膨，避免科技紅利過度集中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。