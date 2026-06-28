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AI熱潮力壓股市疲軟 港股上半年融資創5年新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至五年高點。（中新社）
彭博報導，AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至五年高點。（中新社）

AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至五年高點，較去年同期成長29%。

彭博報導，香港股權發行市場在2026年上半年大幅升溫，首次公開募股（IPO）、增發與大宗交易合計募資近440億美元（約新台幣1.4兆元），較去年同期成長29%，創五年新高。

據統計數據顯示，AI相關投資熱潮壓過疲弱股市與監管不確定性，推動香港資本市場回暖。其中，包括寧德時代與等大陸企業，帶動多筆數十億美元級大型募資，領跑市場。在整個亞太地區總計1,220億美元的籌資額中，香港佔據最大份額。

儘管恆生指數今年下跌近12%，北京當局也推出可能抑制企業上市節奏的監管措施，加上中東戰事加劇通膨疑慮，然而，這並未阻擋企業融資的步伐，市場仍持續展現韌性。隨大陸AI供應鏈企業競相擴大產能，香港正成為大陸AI供應鏈企業籌資的核心平台，以抗衡與大洋彼岸競爭對手的競爭。

高盛亞太（除日本）股權資本市場主管James Wang表示，「我們預計大中華區的融資活動在下半年將會加速。AI生態系統仍是推動資本形成最重要的驅動力之一。」

報導指出，眾多企業正排隊等待開展更多融資交易。目前排隊上市企業，包括正準備赴港進行約30億美元上市的電子製造商立訊精密、光通訊模組廠中際旭創，以及百度AI晶片部門昆侖芯等。

同時，不少已上市企業近期也迅速再向市場籌資。知情人士指出，寧德時代在去年香港上市後，近期又透過配售籌資50億美元；而大陸AI模型公司智譜1月上市後，也計畫最快於下月再籌集數十億美元。

彭博提到，這波融資熱潮有助於香港延續復甦勢頭，擺脫持續多年的交易低迷狀態，重新鞏固其國際金融中心地位。摩根大通亞太股權資本市場主管Peihao Huang表示，去年香港IPO市場在第二季重啟後已證明其吸納大型交易的能力，如今市場信心進一步恢復。

香港 資本市場 IPO

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