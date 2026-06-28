陸政府顧問：通縮不利AI創新 籲官方修補供需失衡

大陸經濟在人工智慧（AI）帶動高科技產業快速成長之際，其國內內需疲弱問題卻持續低迷。多位大陸政府顧問近日公開呼籲官方出手解決內部經濟「生產強、需求弱」的失衡問題，並主張透過改善社會福利、擴大內需及維持溫和通膨，避免科技紅利過度集中。

彭博報導，在北京智庫中國宏觀經濟論壇27日舉辦的一場活動上，多名大陸的現任及前任政府顧問敦促官方糾正生產強勁與需求疲軟之間的失衡局面。

中國人民銀行（大陸央行）顧問黃海洲在談及大陸因失衡而產生的通縮壓力時說道，「一個深陷通縮的國家不可能實現技術創新」。他以日本和南韓兩國為例對比稱，日本在經歷數十年通縮後未能培育出尖端的AI企業，而南韓如今則擁有SK海力士（SK Hynix）等晶片巨頭。

黃海洲表示，大陸必須調整宏觀經濟環境，實現溫和通膨，使生產者價格指數保持正成長，企業能夠盈利。他認為，只有這樣，大陸才能在科技進步方面更加強大、走得更遠。

報導提到，今年，隨全球AI投資超級周期推動出口和工業生產快速成長，而消費者信心卻有所減弱，大陸經濟成長呈現更明顯的K型態勢。從工業利潤和通膨等一系列官方統計數據中皆可看到，受益於油價和晶片價格上漲的行業與其他行業之間的分化正在加劇。

彭博引述黃海洲簡報指，當前大陸通膨的回升主要由成本上升驅動，而非由需求改善推動的廣泛再通膨。此前，大陸第二季經濟數據呈現顯著放緩，投資和消費支出降至疫情來未見的低點。

此前曾擔任大陸工信部顧問的中國人民大學經濟學教授劉青提到，「我們需要公開討論和探索如何在社會中分享人工智慧及相關產業帶來的收益，以防止技術紅利的過度集中」，他此前曾擔任工業和信息化部的顧問。他補充，此類討論在國際上已經展開，但在大陸仍基本不存在。

劉青接著分析，大陸經濟增速在第一季達到5%後，今年上半年或將放緩至4.5%至4.7%左右。他表示，這應會增加政策制定者穩定經濟成長的緊迫性。彭博經濟學家調查預測，預估大陸第二季經濟年增速將下滑至4.6%。

此外，大陸央行前顧問劉世錦呼籲，政府應該確保超過一半的經濟刺激資金用於解決供需失衡問題，重點是改善低收入族群的社會福利。他呼籲，應該將覆蓋農村居民和城市失業人員的基本養老金發放標準從目前的略高於每月人民幣200元（約新台幣937元）提高到每月人民幣1,000元（約新台幣4,686元）。