陸6月製造業指數恐承壓

樓高五二八公尺的北京最高樓中信大廈（又稱「中國尊」）前天遭到一架小飛機撞上，事發近廿二小時後，北京官方昨天下午通報表示，機上駕駛一人死亡，現場十三人受傷。相關情況正由主管部門進一步調查。

2026-06-28 00:00