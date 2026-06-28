陸6月製造業指數恐承壓
中國大陸國家統計局將於30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI），分析指出，國際原油價格大幅上漲，市場有效需求不足，部分製造業企業放緩生產節奏，相關因素都可能使製造業景氣在6月進一步承壓。
官方數據顯示，大陸5月製造業PMI報50.0，較前月回落0.3個百分點，位於景氣榮枯線臨界點，與市場預期一致。非製造業PMI回升至50.1，綜合PMI產出指數升至50.5，顯示經濟活動維持擴張但動能有限。
針對6月數據，分析指出，大陸內需走弱、成本上升及外需分化等因素仍壓抑景氣，製造業呈現「產需兩端雙雙走弱」，整體維持低位震盪格局。
東方金誠首席宏觀分析師王青此前分析，隨中東局勢對全球經濟拖累效應逐步顯現，6月外需走弱可能浮現，大陸房地產市場調整亦將延續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。