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陸6月製造業指數恐承壓

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸國家統計局將於30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI），分析指出，國際原油價格大幅上漲，市場有效需求不足，部分製造業企業放緩生產節奏，相關因素都可能使製造業景氣在6月進一步承壓。

官方數據顯示，大陸5月製造業PMI報50.0，較前月回落0.3個百分點，位於景氣榮枯線臨界點，與市場預期一致。非製造業PMI回升至50.1，綜合PMI產出指數升至50.5，顯示經濟活動維持擴張但動能有限。

針對6月數據，分析指出，大陸內需走弱、成本上升及外需分化等因素仍壓抑景氣，製造業呈現「產需兩端雙雙走弱」，整體維持低位震盪格局。

東方金誠首席宏觀分析師王青此前分析，隨中東局勢對全球經濟拖累效應逐步顯現，6月外需走弱可能浮現，大陸房地產市場調整亦將延續。

製造業 大陸

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