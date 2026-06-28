世足賽足球內膽…台商操刀 搭載頂碁製造的傳感晶片

2026年美加墨世足賽官方用球日前登場，這顆足球的亮點，在於內置一顆搭載500Hz高精度傳感晶片的智慧內膽，製造這顆「智慧心臟」的，是淮安台商頂碁運動用品公司。

這顆「智慧心臟」每秒可捕捉記錄500次觸球數據，同步記錄球體飛行速度、旋轉角度、觸球力度等訊息，是頂碁敢拋開全球球皮、球膽等擁擠賽道，獨自選中「內膽」領域，2012年起與國際品牌合作並植入晶片。

頂碁產品在奧運與洲際杯，和大陸蘇超都可以看見。該副總經理周佑霖自豪的表示，由於賽道窄、門檻高、受眾少，願意深耕細作的企業寥寥無幾。而世足賽用球對精度、穩定性、可靠性的要求近乎苛刻，一旦突破，就能築起極高的技術壁壘。

這顆「內膽」藏在球內的「心臟」與「大腦」之間，看似小眾，卻決定足球的核心性能。

周佑霖表示，頂碁從2012年開始，就跟Adidas、Puma 、Nike及Wilison等國際運動品牌合作，從奧運到歐洲杯，再到世足賽等各項賽事，以及接下來明年的女足世界盃、洛杉磯奧運都有該公司身影。頂碁已連續為多項國際頂級賽事提供官方用球內膽，硬是在小眾賽道上跑出「單項冠軍」。

找準角度之後，更考驗的是「深挖」的定力與功力。周佑霖指出，歐洲設計方把晶片塞進足球，置於球體中心後，頂碁運動就得要嚴格把控內膽配重平衡，還要讓足球員在踢球時感覺不到晶片存在，更重要是在保證高強度對抗下信號不中斷、數據不遺失。

頂碁由台灣丁基膠業，於2013年在淮安投資設立，主要生產足球、排球、手球、籃球、欖球等各式球類內膽，現已成為全球最大的國際聯賽級用球內膽製造商。