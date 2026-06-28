陸電信設備輸美禁令擴大

華府持續打擊中國大陸製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日擴大禁令，將禁止進口華為、中興通訊等陸資製造商的更多設備，進一步納入舊款設備，擴大後的禁令預計於7月初生效。

路透報導，這項措施擴大FCC於2022年實施的禁令。當時，FCC基於美國國家安全風險，禁止華為、中興通訊、海能達、海康威視及大華股份等中國企業推出的新款電信及影像監控設備在美國銷售。

FCC表示，新禁令將進一步納入舊款設備，不再僅限於2022年底後設計的新機型。禁令涵蓋用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控，以及其他涉及國家安全用途」的相關設備。

FCC強調，美國民眾仍可繼續使用已購買的相關設備，並指這些禁令措施「有助降低美國通訊領域面臨的風險，以維護國家安全」。

大陸相關部門則尚未針對此事進行回應。

FCC近年採取多項針對中國科技產品的措施，包括去年12月禁止所有大陸製新款無人機進口，今年3月又禁止大陸製新款消費型路由器進口。這項最新命令則未禁止舊款無人機及路由器進口。