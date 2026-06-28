大陸AI代理取得「身分證」…不遠了

中國大陸發布首套智能體（AI代理）互聯國家標準，涵蓋身分識別、身分管理、能力描述、互動及工具呼叫等內容，目的是解決不同系統無法互通、身分驗證不足及重複開發等問題，未來還將建立智能體「數位身分證」，推動生態互聯互通。

大陸市場監管總局宣布，批准發布《人工智能 智能體互聯》系列七項國家標準，為大陸智能體互聯領域首套國家級標準體系。涵括總體架構、身分碼、身分管理、智能體描述、智能體發現、智能體交互、智能體工具調用等環節。

大陸市場監管總局標準技術司副司長朱美娜說明，智能體產業面臨幾項問題。不同廠商間介面、協議不統一，制約規模化協同應用；缺乏統一的身分認證與追溯機制，跨域交互面臨身分仿冒、數據洩露等安全風險；創新成本過高，導致企業重複投入開發。

中國電子技術標準化研究院副院長範科峰解釋，第1部分為總體架構，第2、3部分「身分碼與身分管理」為每個智能體發放「數位身分證」，解決「我是誰」及「可信任的身分驗證」的問題。