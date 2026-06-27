香港五年規劃諮詢 港府稱已收到逾千份意見

香港正就首份五年規劃進行公眾諮詢，已收到逾千份意見，許多來自專業團體；對於外界擔心香港會變成計劃經濟，官員強調香港會堅持在「一國兩制」下奉行自由經濟、市場經濟。

官方香港電台今天報導，香港政制及內地事務局長謝小華在電視節目做了上述表示，並稱五年規劃會訂立宏觀指標並留有彈性，在制定每年的施政報告時，可因時制宜，因應地緣政治局勢及經濟發展等狀況，計劃如何具體落實相關指標及檢討進度。

對於外界擔心香港會變成計劃經濟一事，謝小華強調香港會堅持在「一國兩制」下奉行自由經濟、市場經濟。當前國際社會經濟發展不穩定，港府需對未來有所考量，讓香港不只對接中國國家發展，也能發揮本身最大優勢，這並非干擾市場，「而是有為政府和自由市場的結合」。

謝小華並稱，在目前的競爭環境下，若欠缺長遠規劃，對任何經濟體都並非最健康。

香港首份五年規劃諮詢文件提出六大範疇，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」、「文體旅協同發展、綠色生活及其他」。

公眾諮詢為期兩個月，民眾可在8月14日或之前提出意見。港府將舉辦多場諮詢會，聽取不同人士意見和建議，並爭取在今年第三季內發表香港五年規劃正式版。