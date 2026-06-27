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美擴大對華為等產品進口禁令 進一步納入舊款設備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並將進一步納入舊款設備。擴大後的禁令預計於7月初生效。圖／法新社
華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並將進一步納入舊款設備。擴大後的禁令預計於7月初生效。圖／法新社

華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並將進一步納入舊款設備。擴大後的禁令預計於7月初生效。

路透報導，這項措施擴大FCC於2022年實施的禁令。當時，FCC基於美國國家安全風險，禁止華為中興通訊、海能達、海康威視及大華股份等中國企業推出的新款電信及影像監控設備在美國銷售。

FCC表示，新禁令將進一步納入舊款設備，不再僅限於2022年底後設計的新機型。禁令涵蓋用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控，以及其他涉及國家安全用途」的相關設備。

FCC強調，美國民眾仍可繼續使用已購買的相關設備，並指這些措施「有助降低美國通訊領域面臨的風險，以維護國家安全」。

大陸相關部門則尚未針對此事進行回應。

FCC近年採取多項針對中國科技產品的措施，包括去年12月禁止所有中國製新款無人機進口，今年3月又禁止中國製新款消費型路由器進口。這項最新命令則未禁止舊款無人機及路由器進口。

去年10月，FCC以3比0通過決議，停止核准使用列入黑名單企業零組件的新設備，並授權FCC在部分情況下禁止先前已獲准的設備。FCC也正考慮禁止美國電信業者與中國電信公司互聯互通，此舉將形同禁止中國電信企業在美國營運資料中心。

華為 中興通訊 華府

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