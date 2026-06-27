金融時報：蘋果正遊說川普政府，允其向長鑫存儲購買記憶體晶片

英國金融時報報導，蘋果公司正在遊說川普政府，以獲得目前被美國軍方列入黑名單的長鑫存儲（CXMT）的記憶體晶片，並以此抒解記憶體大漲造成的財務壓力。

報導稱，據六位知情人士透露，蘋果正在遊說川普政府，希望獲得從中國企業購買記憶體晶片的許可。 長鑫存儲是一家中國公司，由於涉嫌與中國人民解放軍有聯繫，已被五角大廈列入黑名單。報導稱，蘋果公司已經發起遊說活動，試圖獲得白宮支持，從而緩解記憶體晶片價格上漲帶來的財務壓力。

一位知情人士透露，蘋果在一個多月前就與商務部接洽，但這家科技公司一直以來都將目標鎖定在政府其他官員和華盛頓的盟友身上。

報導稱，蘋果公司其實並未被禁止從長鑫存儲或另一家中國記憶體晶片製造商長江儲存（YMTC）購買晶片。不過，五角大廈已將這兩家公司列入其「中國軍工企業黑名單」。這份名為「1260H」的名單列出了數十家據稱與解放軍有關、危害美國國家安全的中國企業。

蘋果剛於週四罕見地提高MacBook和iPad的價格，並導致其市值蒸發了2,630億美元，創下其單日第二大跌幅。該公司將此漲價歸咎於「不可持續」的記憶體價格，並表示將成本轉嫁給消費者，此前其他消費電子公司也採取了類似措施。

報導稱，確保長鑫存儲成為蘋果的內存供應商，將有助於緩解這家科技巨頭被其供應商擠壓的局面。

報導提到，這項遊說活動是在上個月北京川習會之後發起的。在高峰會之前，以及在雙方去年10月於韓國舉行的會晤之前的幾個月裡，美國一直沒有推出可能影響中國企業的新技術出口管制措施。五角大廈的1260H清單會為企業帶來聲譽風險，但在大多數情況下，它不會產生法律後果。

去年，美國商務部曾將長鑫存儲列入一批「實體清單」中的中國企業名單，白宮指示商務部暫緩實施新的出口管制措施，因為當時美國政府正與中國進行艱難的貿易戰談判，雙方當時試圖達成休戰協議。

報導稱，多數知情人士表示，目前尚不清楚蘋果能否從美國政府獲得任何保證，特別是美國不會將長鑫存儲列入實體清單的承諾。

報導稱，今年2月，五角大廈更新了1260H名單，但不到一小時就撤回了。有些人表示，當埘撤回名單是因為白宮對五角大廈有人將長鑫存儲與長江存儲從名單中移除感到不滿。這個月五角大廈重新發布名單時，這兩家中國記憶體晶片製造商都已重新列入名單。

它稱，如果美國政府批准蘋果從這家中國冠軍企業長江存儲購買晶片，可能會招致美國國會的強烈反對。

眾議院中國委員會共和黨主席約翰·穆勒納爾告訴《金融時報》，「蘋果選擇與中國軍工企業合作將是一個嚴重的錯誤」。穆勒納爾說，「幫助中國共產黨成功實現其控制關鍵供應鏈的計劃，將使美國的科技產業和經濟更加依賴中國，而此時我們必須與盟友建立安全的科技供應鏈。」

報導提到，2022年，蘋果就曾考慮從長江儲存購買記憶體晶片，用於在中國銷售的iPhone，當時就引發了強烈反彈。時任參議院情報委員會首席共和黨議員馬可．魯比歐告訴《金融時報》，「蘋果此舉是在玩火」。他並補充說，如果蘋果繼續購買長江存儲的晶片，它將「受到聯邦政府前所未有的嚴格審查」。

一位美國前官員警告說，如果允許蘋果從接受中國補貼的公司購買內存，美國可能會失去另一個產業。他表示，「川普可以展現勇氣，為了我們的安全和競爭力而保留美國的記憶，也可以為了讓蒂姆．庫克再擠出幾個百分點的利潤，而將其付諸東流。」