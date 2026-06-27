中國東航擬斥資2970億 向空巴購買25架飛機

中國東方航空26日和空中巴士簽訂協議，以93.5億美元（約新台幣2970億元）購買25架空巴A330NEO飛機，計畫於2029至2033年分批交付。東航表示，這批飛機將用於替換舊有機型、拓展國際航線。

綜合陸媒證券時報、澎湃新聞報導，東航26日晚間公告，26日與空中巴士公司（Airbus）在上海簽訂「25架A330NEO系列飛機購買協議」，向空巴公司購買25架A330NEO系列飛機。本次購買飛機的目錄價格合計約為93.5億美元。

東航表示，本次引進的A330NEO系列飛機是A330CEO系列的升級機型，將有助於公司優化機隊結構和航線網絡、提升運行和服務品質、降低單位運營成本，助力公司和中國民航實現「雙碳」目標。

公告指出，本次購買的25架A330NEO系列飛機計劃於2029年至2033年分批交付，其中，2029年計劃交付4架，2030年計劃交付5架，2031年計劃交付6架，2032年計劃交付7架，2033年計劃交付3架。

預計的交付期間將有至少10架A330CEO系列飛機因機齡因素退出，本次購買的飛機將達到置換更新作用。

東航指出，當前和未來一段時期，中國民航仍將處於戰略成長期，隨著「一帶一路」倡議及「空中絲綢之路」的推進，以及高水準對外開放的持續擴大，國際航線市場將迎來穩步增長。本次引進的A330NEO系列飛機將主要用於在上海浦東機場，持續增加洲際通航點、提升航班密度。

據報導，上述交易尚需獲得中國有關部門的批准後方可生效。