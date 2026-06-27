陸5月工業企業利潤增21.1% AI、半導體撐場 傳產獲利仍承壓

大陸1至5月規模以上工業企業利潤年增18.8%，電子產業受AI晶片、記憶體需求帶動利潤大增，不過家具、建材、鋼鐵及汽車等傳統產業獲利仍明顯衰退。路透分析，在內需疲弱及房市低迷下，中國經濟仍高度仰賴製造業與出口支撐，預料官方將加大對重點產業的定向扶持。

大陸國家統計局28日公布，今年5月，規上工業企業利潤年增21.1%，低於4月的24.7%。1-5月，規上工業企業實現利潤總額人民幣3兆1439.6億元，年增18.8%，較1-4月加快0.6%。

大陸國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀，1-5月規上工業企業利潤繼續保持較快增長態勢。但國內供強需弱矛盾依然突出，部分行業企業生產經營還比較困難。

從產業來看，1-5月規上企業中，電子產業裝備製造業利潤年增14.1%，高端算力晶片和記憶晶片需求帶動電子產業利潤年增103.9%；高技術製造業利潤年增44.7%，光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別出現增長。原材料製造業利潤年增83.1%，再生能源、人工智慧需求增加帶動銅、鋁等產品價格維持在較高水平；石油產業鏈條相關產品價格上漲，石油加工扭虧為盈，化工行業利潤增長71.6%。

官方解讀未提及利潤下跌的產業。1-5月規上工業企業中，與去年同期相比虧損幅度最大的前五個產業分別是傢具製造業（-58.4%），非金屬礦物製品業（-48.9%），黑色金屬冶煉和壓延加工業的（-37.4%），木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業（-29.4%），以及汽車製造業（-19.8%）。反映內需持續不振的問題。

路透分析，中國5月工業企業利潤增速雖較前月放緩，但仍維持雙位數成長，凸顯在內需疲弱的情況下，中國經濟愈來愈依賴製造業生產與出口支撐。中國經濟復甦仍顯脆弱，長期房地產低迷及深層結構性失衡持續拖累內需。同時，企業為了擺脫國內日益激烈的競爭而轉向海外市場，又面臨伊朗衝突持續帶來的新不確定性。

分析人士預期，決策層將加大對重點產業的定向支持，以穩定企業獲利能力，尤其是在產能過剩及價格競爭激烈的產業加速整併之際。