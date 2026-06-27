大陸發布首套智能體互聯國家標準 擬建立Agent「數位身分證」

中國大陸26日發布首套智能體（Agent）互聯國家標準，涵蓋身分識別、身分管理、能力描述、互動及工具呼叫等內容，目的是解決不同系統無法互通、身分驗證不足及重複開發等問題，未來還將建立智能體「數位身分證」，推動生態互聯互通。

2026年6月上午，大陸市場監管總局26日宣布，批准發布《人工智能 智能體互聯》系列7項國家標準，為大陸智能體互聯領域首套國家級標準體系。涵括總體架構、身份碼、身份管理、智能體描述、智能體發現、智能體交互、智能體工具調用等環節。

大陸市場監管總局標準技術司副司長朱美娜說明，智能體產業面臨幾項問題。不同廠商間介面、協議不統一，制約規模化協同應用；缺乏統一的身份認證與追溯機制，跨域交互面臨身份仿冒、數據洩露等安全風險；創新成本過高，導致企業重複投入開發。

中國電子技術標準化研究院副院長範科峰解釋，第1部分為總體架構，第2、3部分「身份碼與身份管理」為每個智能體發放「數位身份證」，解決「我是誰」及「可信任的身分驗證」的問題。

第4部分「智能體描述」解決智能體「我能做什麼」的問題，第5部分「智能體發現」是供需匹配機制，第6、7部分「交互與工具調用」是協同規則，解決如何協作與使用工具的問題。