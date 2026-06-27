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DeepSeek 大徵才 人力將倍增 補齊邁向商業化各項能力

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
DeepSeek發布徵才公告，宣布將所有部門的人力規模至少擴增一倍，引發關注。（中新社）
DeepSeek發布徵才公告，宣布將所有部門的人力規模至少擴增一倍，引發關注。（中新社）

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）日前完成人民幣500億元募資後，隨即招兵買馬，發布徵才公告，宣布將所有部門的人力規模至少擴增一倍，引發關注。

外界估計DeepSeek去年員工不到200人，相較字節跳動的豆包有2,000人，Anthropic的3,000人及Open AI的5,000多名員工，DeepSeek未來還有很大的成長空間。

DeepSeek此次徵才涵蓋演算法、研發、維運、產品、資料工程及行政職能等七大類，共開出33個職缺，其中，全端開發和算法相關職位共有8個職缺正在招募，模型資料策略領域提供5個職缺，AI核心系統研發招募4個職缺。

DeepSeek表示，當今人類正處於通用人工智能的前夕，隨著技術演進，正努力將所有部門規模擴大至少一倍，並承諾讓新人直接參與最核心、最重要任務，希望員工能夠快速成長成為行業頂尖人才。

界面新聞分析，DeepSeek此次徵才並非僅補充研發人力，是希望建立完整的人才布局，補齊從基礎模型研發到商業化應用的各項能力。

DeepSeek近日甫完成首輪外部融資，募資總額超過人民幣500億元，公司估值突破500億美元。投資人認為，DeepSeek此輪募資的主要目的，在於支應人才招募及算力擴充需求。

有觀點認為，DeepSeek徵才令也是AI時代人才狙擊戰一個新風向標，AI大模型上半場，大家搶的是研究員，而下半場在AI代理（Agent）階段，則是需要能把研究、工程、產品、用戶需求揉到一塊的複合型團隊。

與此同時，另一家科技公司美團的大模型團隊LongCat，也開啟大模型人才校園徵才，研究方向涵蓋AI基礎設施、大語言模型、多模態理解與生成、AI代理進化與協作、具身智能等領域。

從大陸整體科技人才的需求來看，今年1到4月，AI領域的職位增長8.7倍，佔整個新經濟職位（由新技術、新產業催生的就業機會）比重從約2.78%升至22.03%。AI人才需求仍集中於一線城市及新經濟重鎮，北京、上海、深圳、杭州為徵才需求最旺盛的四座城市。

人民幣 字節跳動 DeepSeek

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