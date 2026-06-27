陸「西能東送」 還要外送 Token

大陸國家能源局表示，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」，大陸西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token。

大陸國家能源局局長王宏志昨（26）日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上介紹，新型能源體系建設「十五五」規劃已發布，總體目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系，風電和太陽能發電裝置比重超過50%。

該局副局長萬勁松指出，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」，引導高耗能產業有序向西部轉移，推動先進製造業、算力、氫能等產業布局與清潔能源基地開發協同，促進用能產業空間布局優化，「未來，西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token」。

萬勁松表示，下一步隨著「西能西用」和「西能東送」的深入推進，未來全大陸能源生產消費格局也將產生新的變化，清潔能源與產業融合的趨勢將加快，更多的高耗能、低排放產業和項目將落地西部，同時產生新的清潔能源輸送形態，新能源跨省區外送將不僅有電的形式，還可以通過氫能和綠色燃料的形式送出。

王宏志表示，經過未來五年發展，大陸能源體系將有四個特徵：一是安全韌性更足，能源綜合生產能力將達58億噸標準煤，自主保障能力穩中有升，能源進口更加多元可控。二是能源結構更優，目前電力裝機規模已突破40億千瓦，2030年將達54億千瓦，其中新能源裝機比重逾50%、非化石能源發電量比重達50%，煤炭和石油消費達峰。三是加快構建堅強韌性、綠色低碳、集成融合、智慧高效的新型能源基礎設施體系，初步建成新型電力系統。四是邁入世界能源科技創新國家前列，基本建成全大陸統一電力市場。