快訊

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前與美眾院議長見面

光核三不夠…還要廢除非核家園 鄭麗文：將推重啟核電公投

大雷雨今炸中南部！防致災天氣 明起鋒面北退…下周這天將轉晴

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「西能東送」 還要外送 Token

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

大陸國家能源局表示，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」，大陸西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token。

大陸國家能源局局長王宏志昨（26）日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上介紹，新型能源體系建設「十五五」規劃已發布，總體目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系，風電和太陽能發電裝置比重超過50%。

該局副局長萬勁松指出，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」，引導高耗能產業有序向西部轉移，推動先進製造業、算力、氫能等產業布局與清潔能源基地開發協同，促進用能產業空間布局優化，「未來，西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token」。

萬勁松表示，下一步隨著「西能西用」和「西能東送」的深入推進，未來全大陸能源生產消費格局也將產生新的變化，清潔能源與產業融合的趨勢將加快，更多的高耗能、低排放產業和項目將落地西部，同時產生新的清潔能源輸送形態，新能源跨省區外送將不僅有電的形式，還可以通過氫能和綠色燃料的形式送出。

王宏志表示，經過未來五年發展，大陸能源體系將有四個特徵：一是安全韌性更足，能源綜合生產能力將達58億噸標準煤，自主保障能力穩中有升，能源進口更加多元可控。二是能源結構更優，目前電力裝機規模已突破40億千瓦，2030年將達54億千瓦，其中新能源裝機比重逾50%、非化石能源發電量比重達50%，煤炭和石油消費達峰。三是加快構建堅強韌性、綠色低碳、集成融合、智慧高效的新型能源基礎設施體系，初步建成新型電力系統。四是邁入世界能源科技創新國家前列，基本建成全大陸統一電力市場。

國務院 綠色 大陸

延伸閱讀

陸官方：「十五五」大力推進「西能西用」、還要向外送Token

陸發電裝機容量 稱冠全球

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

新聞中的公民與社會／黃仁勳喊話「需更強大支持」 高科技產業發展如何影響能源配置

相關新聞

新聞眼／緬柬孟為錢而來 陸換得戰略支點

繼緬甸總統後，柬埔寨、孟加拉等國領導人也在近日訪華並在昨天與習近平會見。這些國家清一色需要中國大陸的經濟援助，但大陸也需要一個穩固的西南方，透過經援三國打造一個有利自己的戰略支點。

陸拚外交 習近平連見東南亞領導人

北京在周邊外交上持續發力。大陸國家主席習近平昨天上午分別會見來訪的柬埔寨前總理、現任柬埔寨人民黨主席、參議院議長洪森，與孟加拉國總理拉曼。習近平稱，中方願與柬國推進中柬命運共同體建設。習在與拉曼會見時，兩人共同宣布構建「新時代中孟命運共同體」，並將推進中緬孟經濟走廊建設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。