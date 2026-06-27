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蔚來董座看2030年大陸車市 新能源車滲透率將逾90%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

蔚來汽車董事長李斌預估，到2030年，大陸新車市場中新能源車滲透率將突破90%，其中純電車將占新能源車市場逾90%，也就是說，純電動車將占整體新車超過80%。分析認為，高油價推升用車成本，正加速消費者轉向新能源車。

陸媒「第一財經」報導，李斌昨（26）日在2026蔚來合作夥伴日上表示，從今年開始進入純電拐點加速爬升的階段，乘聯會資料顯示，今年5月新能源汽車的滲透率已經到了62.9%，純電在新能源汽車裏的滲透率到67.1%，意味著純電在整個汽車裏的滲透率已經到了42.2%。事實上，今年5月純電在所有的動力形式裏已經是第一名，已經超過了油車。

他表示，蔚來認為純電動車成長還會進一步提速，最終終局是什麼樣？其實挪威給了很好的一個例子，已經達到了98%的新能源車滲透率，這個趨勢是不可逆轉的，而且它只會加速。

李斌此前也提到，蔚來只做純電，而布局增程式與插電式混合動力車的車廠，在目前環境下可能會面臨更多的調整壓力。

電動車 蔚來汽車 大陸

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