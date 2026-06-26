中金報告：黃金是AI泡沫的潛在對沖資產

國際金價跌跌不休，但中金公司最新研究報告指出，黃金牛市未止，對黃金後市保持樂觀，黃金是AI泡沫的潛在對沖資產，建議維持倉位，逢低吸納，靜待轉機。

3月以來黃金價格持續走跌，主要受兩個因素影響：一是美伊衝突推升油價與通膨，市場擔憂美國通膨有韌性，形成貨幣緊縮預期。二是6月FOMC會議華許首秀被解讀為鷹派，加劇貨幣緊縮擔憂，美元走強壓制黃金。

中金報告認為，美國通膨可能已經見頂，下半年或進入下行通道，華許首秀也並不意味著美國聯準會已經徹底轉向緊縮，當前表態可能是為未來政策重回寬鬆預留空間。因此，本輪黃金回調並非牛市終結，轉機或已不遠。

中金報告指出，如果AI提高潛在增長、降低單位勞動力成本，美國增長韌性未必對應更高通膨。短期，AI壓制部分高暴露行業招聘、推升失業率，反而會增加降息必要性。因此，AI既可能降低通膨約束，也可能增加就業壓力，兩條路徑都指向更大的寬鬆空間。

中金公司此前在《大類資產2026年展望：乘勢而上》中，系統性說明1970年以來的5輪黃金牛市的頂部規律，發現歷史上的黃金牛市均終結於美國聯準會政策收緊或經濟全面向好。

隨著地緣與通膨壓力在下半年逐漸緩解，美國聯準會加息的概率很低，反而降息的時點和節奏可能超出市場預期，推動美元流動性寬鬆回歸，為黃金、股票等資產提供新的支持，中金報告認為，黃金牛市並未結束。6月全球通膨沖高，且多家央行正在加息，或是全球流動性壓力最大的時期，黃金加速調整並不意外。

中金報告指出，進入7-8月，隨著美國通膨與增長資料回落，或華許提供新的政策指引，存在美國聯準會緊縮敘事被快速逆轉的可能性，判斷黃金市場的轉捩點已經漸行漸近，黃金也是AI泡沫的潛在對沖資產，可起到風險分散效果，中金仍對黃金後市保持樂觀，建議維持倉位，逢低吸納，靜待轉機。