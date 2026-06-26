歐洲高溫改變消費習慣 美的、海信等大陸家電廠迎新商機

歐洲近期遭遇強烈熱浪侵襲，大陸家電品牌「美的集團」旗下可攜式冷氣PortaSplit部分通路已售罄，在德國、西班牙、法國等地出貨量大增。陸媒分析，歐洲冷氣滲透率仍低，極端高溫有望持續刺激需求，看好中國家電企業拓展海外市場。

數據顯示，歐洲僅有約20%的家庭配備製冷設備，美媒報導，主因是過去歐洲的夏天不那麼炎熱，雖然有熱浪，但長時間高溫天氣並不頻繁，因此人們並沒有安裝冷氣的需求。

新華社報導，在高溫狀況較為突出的法國，空調、電扇等納涼產品銷量激增。截至22日，家樂福就售出3萬台冷氣和電扇，亞馬遜上周冷氣和電扇的在法銷量與去年同期相比翻倍。

炎熱高溫帶動相關產品買氣，南韓三星電子、中國美的集團、日本三菱電機等亞洲空調製造商，正迎來一波銷售熱潮。

路透報導，美的集團表示，旗下PortaSplit可攜式冷氣需求暴增，訂單強勁，甚至使二手市場價格高於新品售價。5月底最後兩周的熱浪明顯帶動銷售，尤其是PortaSplit空調，在部分銷售通路已售罄。

市場對降溫設備的龐大需求，凸顯歐洲消費者行為正因氣候變遷而發生改變。美的集團提到，今年5月，德國電商通路銷售較去年同期成長約37%；西班牙及法國的出貨量則年增108%。

大陸「世紀證券」發布報告指出，歐洲冷氣市場整體滲透率處於偏低水平，突發極端高溫將有效刺激當地潛在消費需求，帶動終端冷氣銷售快速回暖，線下通路備貨節奏有望同步加速。

報告稱，中長期下，全球持續發生高溫天氣，海外製冷設備市場持續擴張，為冷氣產業向海外市場發展提供增長空間。有望迎來持續性、結構性增長。

報告也點名綜合家電與科技集團「海信家電」，指其透過體育行銷、本土化經營及併購策略，在歐洲、美洲、中東非等區域實現規模與品牌的雙重突破。