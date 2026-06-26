印度6月密集對中發起反傾銷調查 創今年單月新高

印度6月截至目前已對中國8項產品發起反傾銷調查，為今年單月最多，此前也傳出正在評估是否進一步限制中國鋼鐵進口。反映即使印度今年陸續放寬部分對中國的商業限制，但也持續透過反傾銷等貿易救濟措施保護本土產業。

隨著中印邊境緊張情勢降溫，印度今年陸續透過多項措施修復雙邊商業關係，像是批准部分國有企業向中國購買關鍵設備，以應對日益嚴重的短缺和項目延誤；放寬中國在特定領域的投資限制，以幫助緩解資本緊縮。

與此同時，印度也持續透過貿易救濟措施保護本土產業。根據大陸商務部旗下「中國貿易救濟信息網」登載資訊，今年6月截至目前，印度已陸續對中國合金和非合金熱軋鋼板、透析器、雙向拉伸尼龍薄膜、抗氧化劑等產品發起反傾銷調查。

與其他國家相比，中國在6月被點名的次數遠高於其他國家，日本、韓國各3件，俄羅斯2件，美國、馬來西亞、泰國、新加坡各1件，中國也是唯一幾乎每起新案都被列為調查對象的國家。

與今年其他月份相比，印度6月明顯加快對中國產品發動反傾銷調查。根據該網站引用印度官方公告，2月僅1件、3月6件，1、4、5月沒有新增案件，但6月已新增8件反傾銷調查。

大陸商務部在最近兩周的例行記者會均未對此事表態。

此外，路透23日引述知情人士指出，印度政府將至少再觀察兩個月，再決定是否需要採取進一步措施，以抑制主要來自中國的鋼鐵產品流入。印度政府去年12月曾對部分鋼鐵產品課徵為期三年的進口關稅，以遏止中國低價鋼鐵進口。

從中國貿易救濟信息網統計的資訊來看，2016至2025年間，各國對中國發起的出口應訴以印度最多為206件，高於美國178件；歐盟79件居第三。顯示近十年來，印度已成為對中國發動反傾銷、反補貼等貿易救濟調查最積極的國家。

中國經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳此前接受本報採訪時曾指出，2025年各國對中國發起的反傾銷、反補貼等貿易救濟案件已逾100件，高於往年，其中印度案件數更是居首。

吳佳勳分析，相較於全面加徵關稅容易引發貿易戰，各國傾向透過貿易救濟措施，針對特定產品提供產業保護，因此預期未來這類案件仍將增加，尤其新興國家採用的頻率可能更高。