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陸中科曙光自研存儲系統 囊括IO500兩大榜單雙料冠軍並刷新世界紀錄

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中科曙光的ParaStor F9000系統在ISC 2026大會揭曉的IO500全球存儲性能榜單上囊掛兩個榜首，圖為中科曙光人工智能服務器。(新華社資料照片)
中科曙光的ParaStor F9000系統在ISC 2026大會揭曉的IO500全球存儲性能榜單上囊掛兩個榜首，圖為中科曙光人工智能服務器。(新華社資料照片)

大陸研發的ParaStor F9000全閃存儲系統，於6月24日在德國漢堡舉辦的ISC 2026大會上揭曉的最新IO500全球存儲性能榜單中，囊括了生產型全節點和10節點兩大核心榜單的冠軍，並刷新了世界紀錄。

根據大陸科技日報報導，中科曙光自主研發的ParaStor F9000全閃存儲系統，於6月24日，在德國漢堡舉辦的國際高性能計算大會（ISC 2026）上的最新IO500全球存儲性能榜單中，包攬了生產型全節點和10節點兩大核心榜單的冠軍，並刷新了世界紀錄。新華社稱，在此次評測中，中科曙光的ParaStor F9000同時位列兩大生產型榜單第一，這也是大陸國產系統的首次。

IO500是高性能計算與AI領域權威的存儲系統性能基準測試榜單，其生產型榜單要求極為嚴苛，只收錄那些在真實生產環境中長期穩定運行、滿足實際業務負載的存儲系統。因此被業界視為衡量存儲系統真實應用價值和高端市場選型的重要風向標。

稍早大陸深圳國家超算中心的「靈晟」系統已於6月23日在ISC 2026大會上，以2.198 Exaflops登上TOP500全球超算榜首。

上述報導提到，對大規模AI集群而言，存儲系統的重要性正不斷提升。ParaStor F9000能夠在極端併發訪問和海量數據吞吐的條件下，持續穩定地向計算節點提供數據支撐，讓數萬卡集群不僅「跑得快」，而且「跑得穩」。

報導指，自大陸國家超算互聯網核心節點啓動建設以來，該系統已投入實際生產環境並穩定運行超過一年，為大模型訓練、科學計算等關鍵場景提供了堅實保障。作為專為AI訓練打造的存儲系統，它支持從千卡到十萬卡集群的整機櫃交付，能夠將千億級參數大模型的部署時間縮短一倍，集群訓練效率提升50%。

這款存儲在硬體與軟體層面實現了全棧自主研發，在典型應用中，ParaStor F9000聯合龍訊曠騰MatPL軟體，依託中科曙光scaleX萬卡超集群，成功完成了414.7億原子規模的液態水分子動力學模擬計算，打破了該領域的世界紀錄。

中科曙光總裁助理何振說，對大規模人工智慧集群而言，存儲系統的重要性正不斷提升。在極端併發訪問和海量資料吞吐條件下，ParaStor F9000能夠持續穩定地向計算節點提供數據支撐，保障大規模集群高效運行。

公開資料顯示，中科曙光坐落於天津濱海新區，20年來企業規模從最初的百餘人發展為近2000人，其中研發人員占比達7成。2025年營收近人民幣150億元，淨利潤超過20億元，均實現兩位數增長。

中科 大陸 漢堡

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