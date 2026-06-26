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陸發電裝機容量 稱冠全球

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家能源局公布，截至5月底，大陸發電裝機容量達40.1億千瓦，已超過美國、歐盟印度、日本及俄羅斯總和，穩居全球第一。大陸官方強調，大陸電力供應始終保持平穩有序，並預估有效發電容量與尖峰用電需求增幅將基本持平。

大陸國家能源局25日公布，截至5月底，大陸發電裝機容量達到40.1億千瓦，年增11%，超過美國、歐盟、印度、日本、俄羅斯發電裝機總和。2010年至2025年發電裝機年均增速達到9.7%，高於美國、歐盟、印度等國家和地區。

從裝機結構來看，非化石能源裝置快速成長，煤電裝置占比從2010年的61%降至2026年5月的32%；非化石能源裝置占比由2010年的25%提升至2026年5月的62%。2010年至2025年，大陸風電、太陽能裝機年均增長22.7%和75.7%，分別是火電裝機年均增速的4.3倍和14.3倍。

中國電力企業聯合會統計與數智部副主任蔣德斌強調，近年來，國際地緣衝突頻發，部分國家出現能源短缺和價格上漲，而大陸電力供應始終保持平穩有序。

蔣德斌表示，在再生能源繼續保持較大新增投運規模下，2026年全年新增發電裝機有望超過4億千瓦。

印度 俄羅斯 歐盟

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