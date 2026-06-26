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華為鯤鵬奪伺服器大單
大陸算力基礎設施國產化進程再進一步。中國電信近日公布高性能伺服器採購結果，4萬台伺服器全數採用國產化方案，其中華為鯤鵬生態企業以合計得標金額約人民幣81.61億元（約新台幣382億元），取得約70%訂單，成為此次標案最大贏家。
科技媒體《芯智訊》指出，中國電信高性能伺服器（2026至2027年）集中採購項目近日完成評審並公示得標候選人。本次採購總規模接近人民幣115億元，共採購4萬台高性能伺服器，全數為大陸國產化伺服器。
報導稱，雖然華為並未直接參與投標，但得標企業均與華為鯤鵬生態體系相關。鯤鵬生態合計得標金額約人民幣81.61億元，占此次採購占比約為70.7%。
華為的鯤鵬和昇騰是兩大核心算力引擎，最本質的區別在於應用領域與底層架構：鯤鵬主攻通用計算（類似於電腦/伺服器的CPU），基於ARM架構，對標英特爾至強系列；而昇騰主攻人工智慧（AI）計算（類似於專業的AI加速卡/GPU），採用華為自研達芬奇架構，對標輝達GPU。
據悉，該項目分為兩個標案，包括：ARM-A伺服器（G系列）28,000台，C86伺服器（G系列）12,000台，招標文件明確要求所有設備須符合國產化技術規範。其中，C86伺服器標包共有六家投標人參與，最終由中興通訊、新華三及浪潮計算機得標。
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