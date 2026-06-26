陸硬科技企業 IPO 熱鬧滾滾

今年海峽論壇期間，大陸方面安排金門、馬祖鄉親等多個參訪團，實地走訪廈門翔安國際機場與廈金大橋（廈門段），這兩項涉台重大基礎建設都將在年底啟用，使金廈之間僅約3公里的地理距離，在工程推進下呈現更為具體的連動樣貌，也使外界重新檢視兩岸互動的想像與現實。

2026-06-26 07:01