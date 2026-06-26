聽新聞
0:00 / 0:00
陸硬科技企業 IPO 熱鬧滾滾
2026年上半年，大陸與香港IPO市場升溫，AI大模型、半導體與人形機器人成為主軸。安永報告指出，全球IPO籌資大增，A股與港股合計占約三成，港股AI相關募資占比達55%。同時新股超額認購創近五年高點，「A+H」雙通道加速運作，推動大陸硬科技企業密集上市潮。
21世紀經濟報導指出，在AI大模型、半導體晶片、人形機器人等產業商業化提速帶動下，相關企業融資需求集中釋放，推動上市活動活躍。
安永發布報告指，今年上半年全球IPO籌資總額達1,921億美元，年增208%，其中A股與港股IPO數量合計占全球33%。港交所位列全球交易所籌資排名第二，上交所、深交所與北交所分別居第四、第六與第八位。
上半年A股市場預計有81家硬科技相關企業IPO上市，合計募資超過人民幣1,057億元，新股實現零破發，首日平均漲幅高達233%，創下近五年新高。港股市場方面，上半年預計有84家企業完成上市，工業與科技板塊件數占比達65%，硬科技賽道占據絕對主導地位。
其中，壁仞科技、智譜、MiniMax等企業已陸續在港交所上市，推動AI企業上市潮形成。長鑫存儲、長江存儲兩家大陸國產記憶體龍頭IPO取得關鍵進展，有望持續帶旺大陸、香港的新股市場。
供給端方面，報導指出A+H架構成為主要推動力量，上半年港股前十大IPO中有八家採用A+H模式，募資合計港幣922億元，占港股總募資額44%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。