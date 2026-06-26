聯想示警 記憶體長期看漲

近年AI運算需求推升記憶體晶片價格走勢，全球個人電腦（PC）龍頭聯想近日在ISC 2026超級電腦大會釋出的記憶體市場判斷，示警即便未來產能持續擴張，記憶體價格也難以回落至過往低檔水準。分析認為，市場可能在AI需求推動下形成長期高價新常態，並同步牽動伺服器架構與成本模型調整，下游業者壓力大。

德國IT新聞網站「ComputerBase」指出，聯想表示，DRAM與NAND快閃記憶體價格長期內不太可能回到過去水準，即使各大廠商大幅擴產，價格也可能跌不回一年前的水準。

快科技表示，聯想這一表態在當下時間點大致指向未來五年甚至更長時間周期。聯想認為，即使2028年大批新增產能投產，價格也不太可能回落到2024年和2025年的低位，2030年之後可能會形成一個新的常態價格，但這個常態的價格將遠高於過去兩年的水準。

IT之家提到，此一趨勢與記憶體廠商擴產計畫相互呼應，例如南韓的SK海力士近期宣布計劃於2034年前將產能擴大三倍，顯示產業並未預期長期價格崩跌，而記憶體廠商敢於擴產的底層邏輯，是AI需求在未來十年仍將持續膨脹。

聯想同時強調，記憶體容量需納入系統採購成本考量，過去伺服器廠商以高記憶體配置作為賣點的模式已面臨成本壓力，部分應用轉向GPU加速方案反而更具成本效益。聯想並指，新一代16通道記憶體伺服器將自今年夏季起普及，但需搭配足夠記憶體才能發揮效能。

金融機構傑富瑞（Jefferies）近期報告則預期，全球記憶體價格今年下半年仍將大幅上漲，第3季價格季增率可能達40%至50%，第4季再增30%至40%，2027年仍維持40%至45%年增幅，價格緩解訊號預估要到2028年才可能出現。