阿里被控剽竊美企技術

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic指控，大陸科技與電商巨頭阿里巴巴透過近2.5萬個虛假帳戶，非法套取其AI模型Claude的核心能力，並稱這是該公司遭遇過最大規模的「模型蒸餾攻擊」。

Anthropic稱，相關行動在今年4月22日至6月5日期間，阿里透過近2.5萬個虛假帳戶與Claude進行超過2,880萬次互動，藉此加速取得其先進模型能力。

據路透報導，Anthropic將阿里巴巴的行動描述為「蒸餾」（distillation），也就是利用能力較強模型的輸出結果，訓練能力較弱的模型。

Anthropic表示，這波行動由與阿里巴巴及其AI實驗室「通義千問」（Alibaba Qwen）相關的操作人員執行。Anthropic稱，「蒸餾」有助於加速大陸取得其先進Mythos Preview模型能力。阿里巴巴未立即回應路透置評請求。

今年4月，白宮曾指控中國大陸以產業規模竊取美國AI實驗室的智慧財產權。Anthropic在信中稱，支持美國政府打擊相關攻擊的努力，包括透過威脅情報共享及其他合作方式，與民間AI企業合作應對。

Anthropic今年2月也曾發文指，已發現大陸AI新創公司DeepSeek，以及另外兩家大陸AI實驗室，試圖從Claude AI平台非法提取模型能力。Anthropic稱，DeepSeek相關行動涉及逾15萬次互動，月之暗面（Moonshot AI）規模超過340萬次，MiniMax則超過1,300萬次。