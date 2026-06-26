智譜開源模型 打爆美 AI 護城河 價格只要同等級產品1/6

大陸AI新創智譜上周推出開源模型GLM 5.2，編碼性能直逼GPT 5.5，而且價格只要同等級產品1/6；同周，美國政府緊急封殺Anthropic旗下模型Claude Fable 5。兩股力量交匯，導致企業被迫逃向開源產品。

華爾街見聞報導，在過去三年中，矽谷大型AI實驗室（OpenAI、Anthropic等）始終向外界灌輸一個共識：近兆美元的算力資本支出是不可逾越的護城河，只要鎖定最頂尖的閉源技術，美國就能在智慧競賽中永遠保持絕對領先。

然而，上周智譜發表的開源模型GLM 5.2，以近乎荒謬的1/6成本和頂尖的編碼性能，徹底擊碎了這一護城河神話。與此同時，美國政府出於地緣政治與國家安全的考量，緊急封殺並下架Anthropic最強大的閉源模型Fable 5。這一緊急干預讓全球企業級用戶瞬間清醒：使用閉源的美國前沿模型正面臨隨時被政府「一鍵關閉」的斷供風險。

科技風險投資人兼AI產業資深觀察員Ejaaz深刻地剖析這一事件對商業生態帶來的災難性影響。他認為，美國政府的這一舉動無意中給所有企業級用戶敲響警鐘，美國政府目前的強力監管立場正在產生嚴重的副作用，它極大地增加了閉源模型自帶的政治斷供風險，反而是在強烈倒逼全球企業進行防禦性的「開源大逃亡」。

企業級用戶正在急切地將目光投向智譜的GLM 5.2，因為它基於自由的MIT開源協議，允許企業在本地進行私有化部署。