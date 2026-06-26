全球獨角獸 字節跳動排第三 估值15兆元勝出

胡潤研究院發布「2026全球獨角獸榜」，其中，美國以806家居冠，中國大陸以381家排名第二。胡潤指出，中國大陸新增獨角獸主要集中在AI、機器人、半導體等領域，看好未來五年中國大陸獨角獸企業數量可望突破500家。全球獨角獸企業數量創歷史新高，前三名均布局AI大模型業務。

胡潤全球獨角獸榜列出全球成立於2000年之後、估值10億美元以上的非上市公司。榜單估值計算的截止日期為2026年1月1日，這是胡潤研究院第八次發布全球獨角獸榜。

根據榜單，全球獨角獸企業數量較去年增長5.3%至1,603家，創歷史新高。美國以806家獨角獸企業領跑，較去年增加48家，占全球總數的50.3%。中國大陸以381家獨角獸企業位居全球第二，較去年增加38家。英國以70家獨角獸企業位列第三。

榜單前三名皆為AI大模型業者，Anthropic一躍成為全球估值最高獨角獸，達人民幣6.6兆元（約新台幣31兆元），一年內估值增加人民幣6.1兆元，創胡潤獨角獸榜的紀錄；OpenAI以人民幣5.8兆元（約新台幣27兆元）估值位列第二；字節跳動則以估值人民幣3.3兆元（約新台幣15兆元）位列第三。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年榜單前三都聚焦在AI領域，他也特別提到DeepSeek，指其同樣是大模型領域的企業，僅用三年時間，這家創立之初一度延後商業化的企業DeepSeek，成長為價值人民幣3,400億元的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。

胡潤預估，中國大陸獨角獸數量有望在五年內突破500家。新上榜企業以DeepSeek為首，其次是深圳3D列印公司拓竹；從產業分布來看，主要集中在機器人、人工智慧、半導體領域，也涵蓋再生能源、航太等領域。

他也提到，今年有26家中國大陸獨角獸企業成功上市，數量創近五年新高，包括市值人民幣9,500億元的智譜、人民幣3,800億元的盛合晶微、超過人民幣3,000億元的摩爾線程與沐曦股份。

胡潤也透露，中國大陸許多獨角獸企業創辦人具有「清華背景」，月之暗面創始人楊植麟為清華博士，藍箭航天創始人王建蒙畢業於清華航天系；銀河通用機器人創始人王鶴、燧原科技創始人趙立東均為清華校友。