快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸媒：智譜開源模型用1/6的價格打爆美國AI護城河

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸大模型公司智譜17日發布並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2。圖／取自國際金融報
大陸大模型公司智譜17日發布並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2。圖／取自國際金融報

大陸AI新創業者智譜上周推出開源模型GLM 5.2，編碼性能直逼GPT 5.5，而且價格只要同等級產品1/6；同周，美國政府緊急封殺Fable 5。兩股力量交匯，導致企業被迫逃向開源產品。

華爾街見聞報導，在過去三年中，矽谷大型AI實驗室（OpenAI、Anthropic等）始終向外界灌輸一個共識：近兆美元的算力資本支出是不可逾越的護城河，只要鎖定最頂尖的閉源技術，美國就能在智慧競賽中永遠保持絕對領先。

然而，上周智譜（Zhipu AI）發表的開源模型GLM 5.2，以近乎荒謬的1/6成本和頂尖的編碼性能，徹底擊碎了這一護城河神話。與此同時，美國政府出於地緣政治與國家安全的考量，緊急封殺並下架Anthropic最強大的閉源模型Fable 5。這一緊急干預讓全球企業級用戶瞬間清醒：使用閉源的美國前沿模型正面臨隨時被政府「一鍵關閉」的斷供風險。

在6月24日的《Limitless Podcast》播客節目中，科技風險投資人兼AI產業資深觀察員Ejaaz，聯手另一位主持人、開源社區深度參與者兼資深軟體工程師Josh，共同拆解了這場震動矽谷的AI大變局。

投資人Ejaaz從宏觀商業角度指出，智譜GLM 5.2的橫空出世用事實無情地反駁了矽谷過去的傳統認知，過去三年西方實驗室堅信數百億美元的資本支出是唯一的護城河，但智譜證明了企業完全可以用極小部分的成本，去創造一個能夠完成95%前沿工作的替代模型，其性能與Anthropic最好的模型不相上下。它在寫作和編碼方面也擊敗了ChatGPT 5.5，但它有一個轉折—它的價格只有六分之一，並且它是完全開源的，你可以在家裡下載並運行。

Ejaaz給出了精確的資料對比：在雲端伺服器上運行GLM 5.2，其每百萬Token的輸入/輸出成本僅為1.50至4.50美元，而與其性能相當的美國頂尖閉源模型Claude Opus 4.8則需要5至25美元。在Ejaaz看來，這種高達3到5倍的成本縮減正在徹底動搖美國閉源大模型的估值合理性。

在商業生態層面，Josh和Ejaaz共同注意到西方領袖態度的轉變。矽谷前端巨頭Vercel的CEO在實測後公開發推表示震驚，而微軟更是在上周宣佈在其Copilot中用開源模型DeepSeek代替了ChatGPT和Claude。

Ejaaz在節目中向聽眾披露了上周震動整個矽谷的新聞，美國政府緊急下架並全面禁用了Anthropic最強大的閉源模型Fable 5（包括Mythos 5等分支版本）。

據Ejaaz援引一位美國參議員的話，國家安全局（NSA）負責人在此前一次受控的「紅隊演練」中發現，不受限制版的Claude Mythos 5在短短幾個小時內，就徹底攻破並突破NSA全線最安全的防禦系統。而正常情況下，這種地標級的駭客攻擊需要一整個頂級人類專家團隊花費數月時間。出於對惡意行為者利用AI對抗政府系統的恐懼，美國政府俐落地按下「關閉開關」，目前全球公眾已無法在Claude中訪問該模型。

Ejaaz深刻地剖析這一事件對商業生態帶來的災難性影響。他認為，美國政府的這一舉動無意中給所有企業級用戶敲響警鐘，美國政府目前的強力監管立場正在產生嚴重的副作用，它極大地增加了閉源模型自帶的政治斷供風險，反而是在強烈倒逼全球企業進行防禦性的「開源大逃亡」。

企業級用戶正在急切地將目光投向智譜的GLM 5.2，因為它基於自由的MIT開源協議，允許企業在本地進行私有化部署。

Ejaaz指出，儘管前期購買本地硬體的開銷不菲，但對於每年要花費數億美元調用API的大型企業來說，只有把開源模型跑在自己的伺服器上，才能獲得「永遠不會被別國政府因政治議程而關閉」的絕對安全感。

美國 OpenAI 矽谷

延伸閱讀

陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭衝擊矽谷

參與國安測試 Anthropic模型發現美政府電腦系統漏洞

Anthropic控阿里巴巴用2.5萬假帳號 套取AI模型

Anthropic控阿里巴巴非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

相關新聞

十家日本工商團體參與鏈博會居亞洲之首 陸官媒稱「用腳投票」

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）6月22日至26日在北京舉行，央視旗下新媒體「玉淵譚天」25日發文指出，日本共有10個經濟團組參加本屆鏈博會，數量居亞洲國家之冠，涵蓋經團聯、日本商工會議所等主要工商組織。文章並稱，日本企業「用腳投票」，顯示日本首相高市早苗對華「脫鉤」主張不得人心。

陸媒：智譜開源模型用1/6的價格打爆美國AI護城河

大陸AI新創業者智譜上周推出開源模型GLM 5.2，編碼性能直逼GPT 5.5，而且價格只要同等級產品1/6；同周，美國政府緊急封殺Fable 5。兩股力量交匯，導致企業被迫逃向開源產品。

人民幣國際化卡關？ 歐洲學者：很少使用者會選擇中國的金融工具

中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但歐洲智庫資深研究員近日撰文指出，人民幣受資本管制、使用網絡有限等因素影響，即使金融工具已然成形，但市場需求不足，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。

中國銀行逃稅110億元 被陸審計署報告揪出「湊人頭」手法

大陸審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。報告指出，2023年4月至2025年8月間，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅優惠，累計逃避繳納稅款人民幣23.67億元（約新台幣110億元）。

AI浪潮重塑供應鏈 童振源：台灣可望蟬聯新加坡最大貿易夥伴

駐泰國代表童振源指出，在人工智慧（AI）革命席捲全球、半導體產業進入新一輪成長周期之際，台灣與新加坡的經貿關係正寫下新的里程碑。繼2025年首度超越中國、躍居新加坡最大貿易夥伴後，2026年前5個月台星雙邊貿易額再創歷史同期新高，台灣極有可能連續第二年穩居新加坡第一大貿易夥伴地位。

日籍員工在大連被拘後 日企憂在陸商務風險升高

近年有日本人在大陸被拘留或逮捕，持續加劇日本企業不安。日媒報導，大陸遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘一事曝光後，已有企業開始考慮暫停赴陸出差；隨著愈來愈多企業避免派駐員工及家屬同行，在陸日本人也持續減少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。