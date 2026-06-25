陸媒：智譜開源模型用1/6的價格打爆美國AI護城河

大陸AI新創業者智譜上周推出開源模型GLM 5.2，編碼性能直逼GPT 5.5，而且價格只要同等級產品1/6；同周，美國政府緊急封殺Fable 5。兩股力量交匯，導致企業被迫逃向開源產品。

華爾街見聞報導，在過去三年中，矽谷大型AI實驗室（OpenAI、Anthropic等）始終向外界灌輸一個共識：近兆美元的算力資本支出是不可逾越的護城河，只要鎖定最頂尖的閉源技術，美國就能在智慧競賽中永遠保持絕對領先。

然而，上周智譜（Zhipu AI）發表的開源模型GLM 5.2，以近乎荒謬的1/6成本和頂尖的編碼性能，徹底擊碎了這一護城河神話。與此同時，美國政府出於地緣政治與國家安全的考量，緊急封殺並下架Anthropic最強大的閉源模型Fable 5。這一緊急干預讓全球企業級用戶瞬間清醒：使用閉源的美國前沿模型正面臨隨時被政府「一鍵關閉」的斷供風險。

在6月24日的《Limitless Podcast》播客節目中，科技風險投資人兼AI產業資深觀察員Ejaaz，聯手另一位主持人、開源社區深度參與者兼資深軟體工程師Josh，共同拆解了這場震動矽谷的AI大變局。

投資人Ejaaz從宏觀商業角度指出，智譜GLM 5.2的橫空出世用事實無情地反駁了矽谷過去的傳統認知，過去三年西方實驗室堅信數百億美元的資本支出是唯一的護城河，但智譜證明了企業完全可以用極小部分的成本，去創造一個能夠完成95%前沿工作的替代模型，其性能與Anthropic最好的模型不相上下。它在寫作和編碼方面也擊敗了ChatGPT 5.5，但它有一個轉折—它的價格只有六分之一，並且它是完全開源的，你可以在家裡下載並運行。

Ejaaz給出了精確的資料對比：在雲端伺服器上運行GLM 5.2，其每百萬Token的輸入/輸出成本僅為1.50至4.50美元，而與其性能相當的美國頂尖閉源模型Claude Opus 4.8則需要5至25美元。在Ejaaz看來，這種高達3到5倍的成本縮減正在徹底動搖美國閉源大模型的估值合理性。

在商業生態層面，Josh和Ejaaz共同注意到西方領袖態度的轉變。矽谷前端巨頭Vercel的CEO在實測後公開發推表示震驚，而微軟更是在上周宣佈在其Copilot中用開源模型DeepSeek代替了ChatGPT和Claude。

Ejaaz在節目中向聽眾披露了上周震動整個矽谷的新聞，美國政府緊急下架並全面禁用了Anthropic最強大的閉源模型Fable 5（包括Mythos 5等分支版本）。

據Ejaaz援引一位美國參議員的話，國家安全局（NSA）負責人在此前一次受控的「紅隊演練」中發現，不受限制版的Claude Mythos 5在短短幾個小時內，就徹底攻破並突破NSA全線最安全的防禦系統。而正常情況下，這種地標級的駭客攻擊需要一整個頂級人類專家團隊花費數月時間。出於對惡意行為者利用AI對抗政府系統的恐懼，美國政府俐落地按下「關閉開關」，目前全球公眾已無法在Claude中訪問該模型。

Ejaaz深刻地剖析這一事件對商業生態帶來的災難性影響。他認為，美國政府的這一舉動無意中給所有企業級用戶敲響警鐘，美國政府目前的強力監管立場正在產生嚴重的副作用，它極大地增加了閉源模型自帶的政治斷供風險，反而是在強烈倒逼全球企業進行防禦性的「開源大逃亡」。

企業級用戶正在急切地將目光投向智譜的GLM 5.2，因為它基於自由的MIT開源協議，允許企業在本地進行私有化部署。

Ejaaz指出，儘管前期購買本地硬體的開銷不菲，但對於每年要花費數億美元調用API的大型企業來說，只有把開源模型跑在自己的伺服器上，才能獲得「永遠不會被別國政府因政治議程而關閉」的絕對安全感。