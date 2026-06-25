快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

人民幣國際化卡關？ 歐洲學者：很少使用者會選擇中國的金融工具

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但歐洲智庫資深研究員近日撰文指出，人民幣受資本管制、使用網絡有限等因素影響，即使金融工具已然成形，但市場需求不足，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。

歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深研究員德瑪雷（Agathe Demarais）近日撰文〈中國的去美元化進程已遭遇瓶頸〉，點出北京可以打造金融工具，但「無法強行創造市場需求」。

德瑪雷指出，過去十年間，中國持續推動金融體系多元化，已在多個面向建立替代性金融管道，包括擴大人民幣在貿易結算中的使用、推動跨境銀行間支付系統（CIPS）發展，以及推出數位人民幣（e-CNY）。不過人民幣在全球金融體系中的影響力仍有待提升。

文章分析，中國限制人民幣在境外使用，使外國企業取得與持有人民幣的成本高昂且不便，難以用於支付中國供應商。截至2025年初，境外人民幣存款僅約2,340億美元，與美國境外約15兆美元的美元資產相比微不足道。

其次，中方強調已有126個國家的1791家銀行加入其跨境銀行間支付系統（CIPS），但是僅有194家直接接入CIPS，且幾乎都具有中國背景。大約80%的CIPS交易仍需透過總部位於歐洲的SWIFT系統完成，意味CIPS可能不像北京所宣稱的具有抗制裁能力。

而數位人民幣每日交易金額僅約60億美元，遠低於支付寶與維信支付合計每日超過1500億美元的交易量。面對推廣進展緩慢，一些地方政府開始以數位人民幣發放公務員薪資來刺激使用，政府也宣布數位人民幣帳戶將提供利息，但利率太低難以提升吸引力。

該文最後強調，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。以俄羅斯為例，只有在被西方制裁下時，才大量採用人民幣並加入CIPS，但即便如此，仍沒有任何一家俄羅斯銀行是CIPS的直接參與者。

人民幣 歐洲 北京

延伸閱讀

短期難拆解？美解除伊朗石油銷售制裁60天 路透：逾40年體系盤根錯節

中國銀行逃稅110億元 被陸審計署報告揪出「湊人頭」手法

2030年穩定幣占全球跨境支付流量 可望達5%至10%

去年虧損人民幣34.6億元 智駕獨角獸Momenta叩關港股

相關新聞

十家日本工商團體參與鏈博會居亞洲之首 陸官媒稱「用腳投票」

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）6月22日至26日在北京舉行，央視旗下新媒體「玉淵譚天」25日發文指出，日本共有10個經濟團組參加本屆鏈博會，數量居亞洲國家之冠，涵蓋經團聯、日本商工會議所等主要工商組織。文章並稱，日本企業「用腳投票」，顯示日本首相高市早苗對華「脫鉤」主張不得人心。

陸媒：智譜開源模型用1/6的價格打爆美國AI護城河

大陸AI新創業者智譜上周推出開源模型GLM 5.2，編碼性能直逼GPT 5.5，而且價格只要同等級產品1/6；同周，美國政府緊急封殺Fable 5。兩股力量交匯，導致企業被迫逃向開源產品。

人民幣國際化卡關？ 歐洲學者：很少使用者會選擇中國的金融工具

中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但歐洲智庫資深研究員近日撰文指出，人民幣受資本管制、使用網絡有限等因素影響，即使金融工具已然成形，但市場需求不足，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。

中國銀行逃稅110億元 被陸審計署報告揪出「湊人頭」手法

大陸審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。報告指出，2023年4月至2025年8月間，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅優惠，累計逃避繳納稅款人民幣23.67億元（約新台幣110億元）。

AI浪潮重塑供應鏈 童振源：台灣可望蟬聯新加坡最大貿易夥伴

駐泰國代表童振源指出，在人工智慧（AI）革命席捲全球、半導體產業進入新一輪成長周期之際，台灣與新加坡的經貿關係正寫下新的里程碑。繼2025年首度超越中國、躍居新加坡最大貿易夥伴後，2026年前5個月台星雙邊貿易額再創歷史同期新高，台灣極有可能連續第二年穩居新加坡第一大貿易夥伴地位。

日籍員工在大連被拘後 日企憂在陸商務風險升高

近年有日本人在大陸被拘留或逮捕，持續加劇日本企業不安。日媒報導，大陸遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘一事曝光後，已有企業開始考慮暫停赴陸出差；隨著愈來愈多企業避免派駐員工及家屬同行，在陸日本人也持續減少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。