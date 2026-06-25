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路透：中國提高7月成品油出口限額

中央社／ 台北25日電

路透社引述消息人士報導，中國將提高7月國有煉油商獲准出口的成品油數量。

路透社25日引述消息人士做了上述報導，並提到美伊戰爭爆發後，北京便削減了成品油出口，以確保國內燃料供應充足。海關數據顯示，管制措施導致4月和5月對香港和澳門以外地區的出口量限制在40萬至50萬噸。

報導稱，中國是亞洲最大的燃料出口國之一，提高配額將緩解供應緊張局面。由於美伊戰爭導致原油短缺，地區煉油商減少了產量。

消息人士說，中國政府官員本週與國有煉油企業舉行了會議，將7月燃料出口配額設定為80萬噸，高於此前預估的本月約60萬噸出口量。

其中兩名消息人士透露，出口目的地將不受限制。一名業內人士說，7月出口量大部分為柴油和航空煤油。

即使有所增長，7月計畫出口量仍將不到去年香港以外地區月均出口量的40%。

路透 澳門 美伊戰爭

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