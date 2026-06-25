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Anthropic控阿里巴巴用2.5萬假帳號 套取AI模型

中央社／ 台北25日電

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic日前致函美國國會，指控中國阿里巴巴透過近2.5萬個虛假帳戶，非法套取其AI模型Claude的核心能力，是該公司遭遇過最大規模的「蒸餾攻擊」。

星島網報導，根據Anthropic在6月10日向美國參議院銀行委員會的致函披露，與阿里巴巴及旗下AI實驗室「通義千問」（Qwen）有關聯的操作者，自4月22日至6月5日間透過近2.5萬個虛假帳戶，與其Claude模型進行約2880萬次交流，以此規避使用限制，並蒐集Claude模型輸出的內容。

Anthropic在信函中表示，這次攻擊鎖定Claude在軟體工程、代理式推理（Agentic Reasoning）及長程任務等方面的先進能力，這些正是該公司最具商業價值的功能。

報導提到，「蒸餾攻擊」（Distillation Attack）是指利用性能更強大、成本昂貴的AI模型的輸出結果，訓練規模較小的模型，進而降低開發成本。這種技術能讓開發者以較低成本，複製先進AI模型的部分能力。而阿里巴巴就是用這種未經授權的方式取得美國AI模型成果，再重新包裝成自家產品，以縮短研發時間並降低訓練成本。

在阿里巴巴被Anthropic指控前，中國的AI新創公司深度求索（DeepSeek）也被多次指控以這種方式套取美國公司的AI模型。

Anthropic在信函中警告，若中國AI業者透過大量帳戶繞過限制，取得美國尖端的AI模型能力，將加速中國在AI技術領域的追趕步伐。該公司為此敦促川普（Donald Trump）政府採取更嚴格的技術與監管措施，防堵美國AI技術遭競爭對手大規模擷取。

報導提到，美國國會正對此醞釀立法。共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）與民主黨參議員金安迪（Andy Kim）計劃提出修正案，授權美國政府將利用美國AI模型輸出內容訓練競爭產品的中國企業，列入黑名單或實施制裁。

值得注意的是，美國國防部本月8日已將阿里巴巴列入「中國軍事企業」黑名單，阿里巴巴已就此向美國法院提告，要求撤銷相關認定。

阿里巴巴 美國 Qwen

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