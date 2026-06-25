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中國銀行逃稅110億元 被陸審計署報告揪出「湊人頭」手法

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。（歐新社）
大陸審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。（歐新社）

大陸審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。報告指出，2023年4月至2025年8月間，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅優惠，累計逃避繳納稅款人民幣23.67億元（約新台幣110億元）。

中國經濟網報導，審計署報告在「重大風險審計情況」中的「金融風險」部分，點名中國銀行涉稅違規。報告指出，中國銀行以大量本行員工出資人民幣1元至100元「湊人頭」方式，安排2家下屬金融機構作為業務通道，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，藉此享受公募基金免徵所得稅政策優惠。

對此，中國銀行回應，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，扎實推進整改；下一步將落實審計整改要求，持續提升風險管理水平和合規經營能力。

另據彭博報導，中國銀行是大陸審計署重點審查的3大金融機構之一。在中美貿易摩擦及科技競爭背景下，中國高層將金融穩定置於優先位置，以重振疲弱的國內經濟，對系統性金融風險關注力度加大。

報告也指出，中國農業銀行貸前審查不嚴，2021年12月至2025年8月期間，違規向非高標準農田項目發放貸款人民幣110.66億元，部分資金被挪用於購買理財產品、償還債務等。

中國銀行 銀行 所得稅

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