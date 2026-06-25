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中國審計署：中國銀行「湊人頭」逃稅110億元

中央社／ 上海25日電

中國審計署公布報告披露，中國四大國有銀行之一的中國銀行，透過「湊人頭」方式將私募基金包裝成公募基金，逃稅人民幣23.67億元（約新台幣110億元）。

綜合香港01、大公文匯網報導，中國國家審計署23日發布「國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，在金融風險一節中披露了中國銀行涉稅違規問題。

報告提到，中國銀行在2023年4月至2025年8月間，安排2家下屬金融機構作為業務通道，以動員該行大量員工出資1元至100元的「湊人頭」方式，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅的政策優惠累計逃避繳納稅款23.67億元。

中國銀行對此回應，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，扎實推進整改。

此外，中國審計署的報告中還點名中國農業銀行，指其2021年12月至2025年8月貸前審查不嚴，違規向非高標準農田項目發放貸款110.66億元，部分資金被挪用於購買理財、償還債務等。

中國銀行 銀行 基金

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