避免貿易戰 中歐貿易投資磋商機制首次會議將登場

中歐貿易投資磋商機制首次會議將登場。中國商務部與歐洲官員日前已就籌備工作交換意見。歐盟因對中國貿易巨額逆差導致雙方經貿關係緊張，這場會議被認為將溝通解決相關問題。

財聯社報導，6月23日，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激與到訪的歐盟執行委員會（European Commission）貿易總署副總署長雷東內（Denis Redonnet）舉行會談，就中歐貿易投資磋商機制首次會議籌備工作交換意見。

據新華社，凌激9日也曾在歐盟總部，與歐盟執委會貿易總署長約根森（Ditte Juul Jørgensen）舉行會談，深入、全面地討論中歐貿易投資磋商機制的籌備工作。雙方同意，要致力於在這次會議取得務實成果，穩定雙邊經貿關係。

中歐雙方近期就穩定雙邊經貿的會議密切溝通。根據外電，歐盟委員會發言人22日表示，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）29日將在布魯塞爾會見中國商務部長王文濤。

歐盟2025年對中國貿易逆差連續第2年擴大，已攀升到約3600億歐元（約新台幣13兆元），平均每天逆差10億歐元，且今年第1季仍在持續擴大，加劇了歐盟對歐中經濟關係的擔憂。

今年以來，歐盟已經提出多項貿易限制措施，如：「網路安全法」、「工業加速器法案」、將鋼鐵進口關稅提高一倍並削減免稅配額等，這些措施都被認為是針對中國，引發中方抗議。